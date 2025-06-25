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台故宮建院百年「與美國博物館合作而非陸」 朱鳳蓮：諷刺又可悲

中國新聞組／即時報導
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賴清德總統（中）13日出席在台北國立故宮博物院第2展覽館舉行的「美國大都會博物館名作展」開幕記者會。與國立故宮博物院院長蕭宗煌（右二）、AIT美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）（右一）等貴賓，一同倒沙為展覽揭開序幕。(中央社)
賴清德總統（中）13日出席在台北國立故宮博物院第2展覽館舉行的「美國大都會博物館名作展」開幕記者會。與國立故宮博物院院長蕭宗煌（右二）、AIT美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）（右一）等貴賓，一同倒沙為展覽揭開序幕。(中央社)

賴清德總統日前出席故宮「美國大都會博物館名作展」開幕，由於今年是故宮建院100周年，25日的中國大陸國台辦記者會上，有陸媒問故宮建院百年，「台北故宮博物院將與美國博物館合作，不打算與大陸故宮博物院合作」，國台辦發言人朱鳳蓮回應「何其諷刺，何其可悲」。

大陸國台辦記者會上，福建廣電「台海時刻」新媒體記者提問，「據報導，賴清德日前稱，今年是故宮博物院建院100周年，屆時台北故宮博物院將與美國博物館合作，不打算與大陸故宮博物院合作。對此有何評論？」

朱鳳蓮回應，故宮博物院和台北故宮博物院同根同源、血脈相連，珍藏著中華民族歷史文化瑰寶，承載著兩岸同胞共同記憶，是兩岸同胞共同擁有的寶貴財富。「兩岸同胞有責任共同傳承好、弘揚好中華歷史文化遺產。」

朱鳳蓮批評，民進黨當局出於「謀獨本性」和政治私利，一方面極力推進「文化台獨」、「去中國化」，另一方面又利用中華文化瑰寶大做政治文章，「何其諷刺，何其可悲！」

朱鳳蓮稱，「正告民進黨當局，兩岸深厚的歷史文化聯結誰也割不斷，台灣社會和同胞身上的中華文化印記，誰都抹不去，數典忘祖、背棄民族必將遭到歷史的清算。」

故宮 賴清德 民進黨

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