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習近平9月3日閱兵 金燦榮建議川普「可在此時來訪」

中國新聞組／即時報導
中國人民大學國關學院副院長金燦榮。(取自人大重陽網)
中國人民大學國關學院副院長金燦榮。(取自人大重陽網)

中國官方24日宣布「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」紀念活動安排，其中9月3日，將在北京天安門廣場會舉行閱兵，中國國家主席習近平將檢閱部隊、發表重要講話。中國人民大學國關學院副院長金燦榮建議，美國總統川普的訪陸行程，何不就選在9月3日？

陸媒觀察者網24日報導，金燦榮認為，中國這次隆重紀念抗戰勝利80週年，尤其舉行閱兵儀式，首先是要重新肯定中國抗戰歷史；第二層目的是「為現實服務」，由於當前國際局勢挺危險，隨著伊朗和以色列衝突驟然發生，再加上俄烏衝突、加薩戰爭、印巴衝突等，「通過閱兵展示一下中國守護世界和平與穩定的強大能力，就可以讓那些戰爭販子冷靜一下。」

他指，川普和習近平6月5日通了電話，達到1個半小時，雙方談了很多問題，「其中有一個資訊都得到雙方的證實，就是習近平主席在電話中歡迎川普再次訪華。」

金燦榮提到，如果俄羅斯總統普亭9月3日也要訪問中國，「我們能不能把這兩件事結合起來？能不能就邀請川普總統和他的夫人來參加9月3日的抗戰勝利大閱兵？」

金燦榮回顧，二戰時期，從1941年到1945年，中美兩國是抵抗日本軍國主義的盟友，共同戰勝了日本軍國主義，給亞洲、太平洋、世界帶來了和平，「這個日子值得中美俄共同紀念。」

他指，當時美國對中國有很多幫助，給了一些貸款、武器，包括飛虎隊，「而我們中國人民對他們也很好。那一段歷史是中美攜手並進，共同抗擊日本軍國主義侵略的歷史，值得兩國人民珍惜。」

金燦榮指，今年正好是抗戰勝利80周年，如果川普總統及其夫人梅蘭妮亞訪華的時機能跟這個時間結合，會為中國抗戰勝利80週年閱兵增添意義，「提醒我們中美曾經是非常好的夥伴。」

他稱，彼時因為中美聯手戰勝了日本軍國主義，「我們還可以進一步展開聯想，中美一聯手很多對手就不行了，日本軍國主義就是這樣被擊敗的。」反之，中美互鬥肯定是會對雙方、乃至整個世界造成傷害。

他建議川普，「既然今年您要來，那麼不妨將訪華行程和9月3日紀念結合起來，不僅能夠彰顯中美兩國在歷史上的深厚友誼，更能為當前的國際局勢注入一股和平與穩定的力量。」

他認為，一旦在大閱兵時出現了中美俄三國元首並立的場景，對世界都是一個巨大的利好。「這三個國家是當前綜合國力最強大的國家，如果三國元首能和平友好地站在一塊解決問題，世界上所有的戰爭販子都得冷靜一點，也為世界的下一步發展注入和平和穩定的力量，對於解決當下國際局勢動盪不堪的現狀具有非常重要的價值」，對中美關係、地區局勢和世界和平都是巨大利好。

川普 習近平

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