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中情局發中文短片招募線人 中方：被川普裁員才譁眾取寵作秀

記者林宸誼／即時報導
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美國中央情報局（CIA）發出華語的招聘短片，招攬能竊取中國機密的線民。中國國安全部在公眾號以中英文發表評論稱，堂堂世界頭號「情報霸主」又一次憑藉「迷」之操作淪為國際笑柄。(路透)
美國中央情報局（CIA）發出華語的招聘短片，招攬能竊取中國機密的線民。中國國安全部在公眾號以中英文發表評論稱，堂堂世界頭號「情報霸主」又一次憑藉「迷」之操作淪為國際笑柄。(路透)

美國中央情報局（CIA），於5月初在社群平台上發布2段中文影片，以中國高層官員面對內鬥的不安，和基層人員對體制不滿的視角為主題，鼓勵中國官員與美國中情局合作，分享機密。

中國國安部25日在微信公眾號以中英文發表評論稱，2部煞費苦心的影片充斥著蹩腳話術與誣衊言辭，將美情治機關荒唐可笑的策反邏輯，和歇斯底里的癲狂情緒暴露無遺。堂堂世界頭號「情報霸主」又一次憑藉「迷」之操作淪為國際笑柄。

評論指出，長期以來，CIA為服務美政府地緣政治戰略，鞏固全球霸權、攫取全球利益，在世界各地布設情報站組，構建全球情報網絡，瘋狂策反他國人員，大肆搜集他國政治、經濟、科技、軍事等方面機密情報，嚴重破壞國際關係基本準則，嚴重損害國際秩序和信任，早已成為臭名昭著的國際公敵。

文中提到，特別是為配合美政府全面對華遏制戰略，持續開展對華情報竊密和滲透破壞活動，編造「中國崩潰」虛假敘事，渲染欺騙世界的「中國威脅」，拿「中國間諜」故事掩蓋其無能，明火執仗地迫害無辜。「一次次謊言被戳穿後，CIA仍不知恥，反復成為國際笑柄。」

該文稱，事實雄辯地證明，「中國間諜論」不過是「賊喊捉賊」，「中國崩潰論」早已崩潰破滅，「任何妄圖阻礙中華民族偉大復興進程的陰謀註定不會得逞。得道多助，失道寡助。」屢屢鎩羽而歸的CIA陷入幻滅無助、眾叛親離的境地完全是咎由自取，此番高調實施公開招募，只能是「走夜路，吹口哨」，除了給自己壯膽，註定徒勞無功。

文裡也提到，川普政府上台後，多次計畫縮減裁撤聯邦機構人員，CIA在這場大規模的改革行動中同樣難以倖免。CIA急火攻心，試圖通過公開招募這種聲勢浩大的行動「招兵買馬」，既是譁眾取寵的作秀，也是病急亂投醫的盲動，目的是掩蓋自己的失敗和失意，避免淪為下一輪政治洗牌的「棄子」。

文中挖苦，近年來，CIA屢屢出洋相，常常受詬病，人們有理由懷疑專業水準，此番鬧劇又一次映照了詩人海涅的名言：「播下的是龍種，收穫的卻是跳蚤」。正告以CIA為代表的美間諜情報部門，在新時代維護國家安全的人民戰爭中，任何企圖挑唆中國人民背叛祖國的行徑必將失敗，任何對華開展情報滲透的圖謀註定徒勞。

CIA 間諜

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