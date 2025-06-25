觀察站／北京曾被伊朗糊弄多次 對以伊衝突採審慎態度

中國既要反對以色列入侵和美國介入，又不能全站到伊朗背後去當靠山。圖為美國總統川普。(取材自微信)

伊朗 、以色列 的軍事衝突，已變成前所未有的飛彈戰，算是老戰場上的新戰事。中國作為崛起中的大國，當然要扮演新角色，包括軍方的「刷存在感」角色、國家層面的「主持正義」角色。

看中國軍方「刷存在感」角色。在國際焦點衝突中，解放軍首度趕赴現場，甚至到得比美軍增援艦艇還早。中國海軍趕到波斯灣的是所謂「815型電子偵察船」。但進入波斯灣也只是靜靜地停泊在那裡，好像是來看熱鬧的，所以有軍迷稱其來「刷存在感」。

中國海軍偵察船到波斯灣，是來搜集數據，拿到電子戰的實戰經驗。電子偵察船沒有武器部署，不被認為介入戰爭，除了實戰觀摩，最重要是搜集各種電子頻譜資訊。

之前中國國家主席習近平發表對中東局勢的四點主張，好像是要在國際上扮演一種超然角色，其實不完全對。因為另有一個中國與伊朗關係的背景，令中國的立場，既要反對以色列入侵和美國介入，又不能全站到伊朗背後去當靠山。

中國專家智庫不斷提醒要檢討對中伊關係的歷史經驗，主要說三件事。一是2014年美國和伊朗在維也納談判，美方攤出了中國與伊朗私下貿易資料，伊朗談判代表隨即認可，還提供了伊方的資料。事件導致華為的孟晚舟 過境加拿大被捕事件，還令中國多家大型國有企業損失數十億到數百億美元。

二是2015年伊朗以撕毀中國基建合同換取伊核協議，繼而在2021年的為期25年、4000億美元(約2兆8687人民幣)合作協議，第二年就不執行、還放話中方只給了300億美元。三是中國最得意的中東外交布局，即促成伊沙和解，北京出錢出力，沙烏地阿拉伯也給北京面子，協議簽了，外交關係恢復了。但很快有人私下賣導彈給胡塞武裝，助其襲擊沙烏地油田，北京努力付諸流水，還不好對外講。這可能是中南海今次採取相當審慎立場的原因。