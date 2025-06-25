我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普迎接關鍵兩周：7/4「又大又美」法案、7/9關稅期限

評／川普、伊朗有默契停火 政治精算師內唐亞胡措手不及

觀察站／北京曾被伊朗糊弄多次 對以伊衝突採審慎態度

香港特派員李春
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國既要反對以色列入侵和美國介入，又不能全站到伊朗背後去當靠山。圖為美國總統川普。(取材自微信)
中國既要反對以色列入侵和美國介入，又不能全站到伊朗背後去當靠山。圖為美國總統川普。(取材自微信)

伊朗以色列的軍事衝突，已變成前所未有的飛彈戰，算是老戰場上的新戰事。中國作為崛起中的大國，當然要扮演新角色，包括軍方的「刷存在感」角色、國家層面的「主持正義」角色。

看中國軍方「刷存在感」角色。在國際焦點衝突中，解放軍首度趕赴現場，甚至到得比美軍增援艦艇還早。中國海軍趕到波斯灣的是所謂「815型電子偵察船」。但進入波斯灣也只是靜靜地停泊在那裡，好像是來看熱鬧的，所以有軍迷稱其來「刷存在感」。

中國海軍偵察船到波斯灣，是來搜集數據，拿到電子戰的實戰經驗。電子偵察船沒有武器部署，不被認為介入戰爭，除了實戰觀摩，最重要是搜集各種電子頻譜資訊。

之前中國國家主席習近平發表對中東局勢的四點主張，好像是要在國際上扮演一種超然角色，其實不完全對。因為另有一個中國與伊朗關係的背景，令中國的立場，既要反對以色列入侵和美國介入，又不能全站到伊朗背後去當靠山。

中國專家智庫不斷提醒要檢討對中伊關係的歷史經驗，主要說三件事。一是2014年美國和伊朗在維也納談判，美方攤出了中國與伊朗私下貿易資料，伊朗談判代表隨即認可，還提供了伊方的資料。事件導致華為的孟晚舟過境加拿大被捕事件，還令中國多家大型國有企業損失數十億到數百億美元。

二是2015年伊朗以撕毀中國基建合同換取伊核協議，繼而在2021年的為期25年、4000億美元(約2兆8687人民幣)合作協議，第二年就不執行、還放話中方只給了300億美元。三是中國最得意的中東外交布局，即促成伊沙和解，北京出錢出力，沙烏地阿拉伯也給北京面子，協議簽了，外交關係恢復了。但很快有人私下賣導彈給胡塞武裝，助其襲擊沙烏地油田，北京努力付諸流水，還不好對外講。這可能是中南海今次採取相當審慎立場的原因。

伊朗 以色列 孟晚舟

上一則

沒有什麽能阻止…伊朗商人穿越戰火 輾轉6天赴昆明南博會

下一則

「川普的嘴 騙人的鬼」 官媒：10天內 伊朗至少被美騙3次

延伸閱讀

民調：過半數反對川普空襲伊朗核設施 更不支持派出地面部隊

民調：過半數反對川普空襲伊朗核設施 更不支持派出地面部隊
美情報評估伊朗核能力未毀 白宮：「低階魯蛇」洩漏錯誤機密貶低川普

美情報評估伊朗核能力未毀 白宮：「低階魯蛇」洩漏錯誤機密貶低川普
以伊停火 伊朗總統：願上談判桌解決問題 不追求擁有核武

以伊停火 伊朗總統：願上談判桌解決問題 不追求擁有核武
川普阻止以色列轟炸伊朗 國務院：以伊停火進展順利

川普阻止以色列轟炸伊朗 國務院：以伊停火進展順利

熱門新聞

被控在英國和中國對10名女性下藥強姦的中國籍博士生鄒振浩，今天遭到倫敦法院判處終身監禁，最少須服刑24年。(路透)

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

2025-06-19 12:07
以色列襲擊伊朗後，中國運輸機連三天飛至伊朗上空時從雷達上消失，後飛往盧森堡。圖為河南鄭州盧森堡貨航一架波音747貨機。(新華社)

中國運輸機 伊朗上空消失引猜想

2025-06-18 02:26
中國知名品牌安克（ANKER）公告召回7款型號總計超過70萬顆行動電源，表示可能引發過熱甚至燃燒，呼籲使用者立即停用。圖為安克PowerCore 10000行動電源。（美聯社）

中國製行動電源災情擴大 ANKER召回7型號籲停用

2025-06-21 09:59
上海阿婆遇到詐騙，對方說是「銀聯」的。(視頻截圖)

上海阿婆只是「照了鏡子」 380萬養老錢差點被轉至境外

2025-06-19 09:30
針對美國轟炸伊朗三處核設施，中國外交部發言人表示，美方此舉嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則以及國際法，加劇中東緊張局勢。 （圖／中國外交部網站）

美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態

2025-06-22 10:14
兇手朱佳琦。(取材自紅星新聞)

長沙男把7歲女童抱入樹林中姦殺 法院曝他行凶原因

2025-06-23 08:30

超人氣

更多 >
洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜

洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜
谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光
淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除

淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除
報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」

報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」
情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫

情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫