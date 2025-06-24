旅遊+康養+運動+文化 三亞旅遊熱構建多樣化產品

今年以來，三亞入境遊呈現高速增長態勢。三亞官方統計數據顯示，今年前5個月，三亞接待入境過夜遊客39.59萬人次，同比增長達47.12%。21世紀初，三亞在中國首創推出「中醫療養遊」，建設國際友好中醫療養院 。三亞康養旅遊深受外國遊客尤其是俄語遊客歡迎，至今已有超10萬名境外遊客到三亞感受中醫藥的魅力。

中新社報導，三亞目前已構建起多樣化的國際化旅遊產品體系，為境外遊客提供豐富的選擇。例如，針對俄語地區、中東、歐美的遊客，推出以氣候康養、中醫理療為核心亮點的「旅遊+康養」特色產品；針對南韓、日本等地的遊客，將高爾夫等「旅遊+運動」項目作為明星產品推廣；針對東南亞 遊客，提供「旅遊+文化」的深度體驗；針對港澳地區遊客，主打1.5小時直達度假優勢，開發周末度假產品。越來越豐富的旅遊產品正在悄然改變三亞的入境遊市場結構。

三亞市旅遊發展局黨委書記吳小琳分析指出，近年來三亞接待的境外遊客中，散客數量增加，目前占比約達50%，且偏向年輕化；停留4天以上的占比達到近八成。

6月初，全球450多名旅行商專程前來體驗三亞遊。紐西蘭 中國旅行社有限公司總經理李瑞泰表示，三亞的高爾夫球場和酒店設施，對高淨值人群有很大吸引力。

更多的入境遊便利，還在於三亞的國際航線網絡和入境免簽政策。31條國際航線，覆蓋全球25個境外航點，使三亞初步形成「通達亞歐、輻射全球」的航空網絡體系。85國人員入境免簽、144小時港澳地區外國旅遊團入境免簽、240小時過境免簽等，更使境外遊客靈活入境三亞。

「作為海南建設國際旅遊消費中心的核心功能區，三亞入境遊還有很大的發展空間」。吳小琳透露，三亞正謀畫推出進一步提升入境遊客服務便利化的系列舉措，加強與國際旅遊組織、境外涉旅機構等的深度交流和合作，讓遊客既能沉浸於椰風海韵的度假氛圍，又能感受溫暖周到的中國式待客之道，還能體驗高效便利的免稅購物、入境免簽政策紅利。