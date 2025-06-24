我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列打破沉默 內唐亞胡宣布同意川普停火提議

川普發文：以伊停火已生效 請勿違反

旅遊+康養+運動+文化 三亞旅遊熱構建多樣化產品

中國新聞組╱北京24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

今年以來，三亞入境遊呈現高速增長態勢。三亞官方統計數據顯示，今年前5個月，三亞接待入境過夜遊客39.59萬人次，同比增長達47.12%。21世紀初，三亞在中國首創推出「中醫療養遊」，建設國際友好中醫療養院。三亞康養旅遊深受外國遊客尤其是俄語遊客歡迎，至今已有超10萬名境外遊客到三亞感受中醫藥的魅力。

中新社報導，三亞目前已構建起多樣化的國際化旅遊產品體系，為境外遊客提供豐富的選擇。例如，針對俄語地區、中東、歐美的遊客，推出以氣候康養、中醫理療為核心亮點的「旅遊+康養」特色產品；針對南韓、日本等地的遊客，將高爾夫等「旅遊+運動」項目作為明星產品推廣；針對東南亞遊客，提供「旅遊+文化」的深度體驗；針對港澳地區遊客，主打1.5小時直達度假優勢，開發周末度假產品。越來越豐富的旅遊產品正在悄然改變三亞的入境遊市場結構。

三亞市旅遊發展局黨委書記吳小琳分析指出，近年來三亞接待的境外遊客中，散客數量增加，目前占比約達50%，且偏向年輕化；停留4天以上的占比達到近八成。  

6月初，全球450多名旅行商專程前來體驗三亞遊。紐西蘭中國旅行社有限公司總經理李瑞泰表示，三亞的高爾夫球場和酒店設施，對高淨值人群有很大吸引力。　

更多的入境遊便利，還在於三亞的國際航線網絡和入境免簽政策。31條國際航線，覆蓋全球25個境外航點，使三亞初步形成「通達亞歐、輻射全球」的航空網絡體系。85國人員入境免簽、144小時港澳地區外國旅遊團入境免簽、240小時過境免簽等，更使境外遊客靈活入境三亞。

「作為海南建設國際旅遊消費中心的核心功能區，三亞入境遊還有很大的發展空間」。吳小琳透露，三亞正謀畫推出進一步提升入境遊客服務便利化的系列舉措，加強與國際旅遊組織、境外涉旅機構等的深度交流和合作，讓遊客既能沉浸於椰風海韵的度假氛圍，又能感受溫暖周到的中國式待客之道，還能體驗高效便利的免稅購物、入境免簽政策紅利。

東南亞 紐西蘭 療養院

上一則

智能棋盤、孔明鎖… 適老玩具走紅 成銀髮經濟新潛力

下一則

香港41年「大班西餅」財困3分店停運 顧客憂餅卡變廢紙

延伸閱讀

AIT恢復受理學生簽證 申請人須將社群媒體設為「公開」

AIT恢復受理學生簽證 申請人須將社群媒體設為「公開」
因應中東情勢升溫 台外交部：已助36名台人入境約旦

因應中東情勢升溫 台外交部：已助36名台人入境約旦
移民專頁／輕度交通違規 不會沒收綠卡

移民專頁／輕度交通違規 不會沒收綠卡
移民專頁／短暫身分逾期 不致影響入境

移民專頁／短暫身分逾期 不致影響入境

熱門新聞

被控在英國和中國對10名女性下藥強姦的中國籍博士生鄒振浩，今天遭到倫敦法院判處終身監禁，最少須服刑24年。(路透)

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

2025-06-19 12:07
以色列襲擊伊朗後，中國運輸機連三天飛至伊朗上空時從雷達上消失，後飛往盧森堡。圖為河南鄭州盧森堡貨航一架波音747貨機。(新華社)

中國運輸機 伊朗上空消失引猜想

2025-06-18 02:26
中國知名品牌安克（ANKER）公告召回7款型號總計超過70萬顆行動電源，表示可能引發過熱甚至燃燒，呼籲使用者立即停用。圖為安克PowerCore 10000行動電源。（美聯社）

中國製行動電源災情擴大 ANKER召回7型號籲停用

2025-06-21 09:59
針對美國轟炸伊朗三處核設施，中國外交部發言人表示，美方此舉嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則以及國際法，加劇中東緊張局勢。 （圖／中國外交部網站）

美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態

2025-06-22 10:14
上海阿婆遇到詐騙，對方說是「銀聯」的。(視頻截圖)

上海阿婆只是「照了鏡子」 380萬養老錢差點被轉至境外

2025-06-19 09:30
安徽宿州市埇橋區解集鎮一農場，遭當地村民連日集體劫走約50萬公斤馬鈴薯。（圖／截自影片）

安徽村民集體劫奪50萬公斤馬鈴薯 警方稱「法不責眾」

2025-06-16 21:22

超人氣

更多 >
富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產

富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產
好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作

好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作
伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空

伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空
紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線

紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線
川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束

川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束