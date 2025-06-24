非愛不可？傳1位柬公主嫁湖南小伙 父砸3000萬拆不散

網上流傳的柬埔寨公主圖。(視頻截圖)

柬埔寨珍娜公主到訪深圳引發民眾追逐時，另一則在中文網上流傳已久的「柬埔寨公主嫁平民」、「3000萬元(人民幣，約417萬美元)不放棄愛情」的故事，在此時也被憶起。由於柬埔寨皇室一向低調，故事在網上流傳後不免被加油添醋，變得難以證實，但仍可一窺民眾對皇室成員戀情的好奇。

綜合自媒體報導，柬埔寨王室中有幾位女性廣為人知，除了備受尊敬的莫尼列王太后外，最為人熟知的便是諾羅敦珍娜公主及布蘇麗婭公主。但還有一位公主卻被中國網民所津津樂道。

休南敦·布帕·德絲公主的父親是西哈莫尼國王的堂弟多德王子。多德在中國、越南 、寮國等地做玉石生意，也娶了一位苗族姑娘阿香依為妻。

1988年，阿香依為多德王子生下了德絲。德絲自幼聰明伶俐，深得西哈莫尼太后的寵愛。四歲時，她便被冊封為公主。

對中國充滿好奇心的德絲，在2007年完成高中學業，並獲得了湘潭大學的錄取通知書並到中國。

2008年，她和幾位同學前往鳳凰古城旅遊，意外丟失了父親贈送的珍貴祖母綠項鍊，也因此她與撿到項鍊的年輕人結緣。這名年輕人就是來自湖南益陽的曾亮平，兩人因私下聯絡互動感情升溫。

對於兩人相識相愛的過程，網上流傳不一，有一說是多德王子為了阻止兩人相戀，豪擲3000萬元支票要兩人分手，也有一說是德絲遭到軟禁，曾亮平為愛跨國尋人。而最後兩名年輕人對愛情的堅定感動了父親，終於在2011年有情人終成眷屬。