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會黃循財 李強稱中星交流在變亂形式下尤為關鍵

記者黃雅慧／即時報導
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大陸國務院總理李強（右）在新加坡總理黃循財（左）訪中期間進行會談。圖為雙方在東協峰會會面舊照。（新華社）
大陸國務院總理李強（右）在新加坡總理黃循財（左）訪中期間進行會談。圖為雙方在東協峰會會面舊照。（新華社）

大陸國務院總理李強23日與任內首度訪中的新加坡總理黃循財會談時表示，中星同為經濟全球化和自由貿易的受益者和捍衛者，要堅持開放的區域主義和真正的多邊主義，積極推進貿易投資自由化便利化，維護全球產供鏈穩定暢通。

央視報導，李強表示，中方願同新方保持高層密切交往，加強戰略溝通，夯實政治互信，推動雙邊關係與合作結出更多碩果。李強指出，中方願同新方用好用足雙邊合作機制，落實好共建「一帶一路」合作規劃，進一步做大做強旗艦合作項目，擴大貿易投資規模，在數位經濟、人工智能等領域打造更多合作亮點，積極拓展第三方市場合作，加強人文交流。

李強說，中方願同星方等東協國家一道，推動如期簽署並實施中國—東協自由貿易區3.0版升級議定書，高質量實施《區域全面經濟夥伴關係協定》，加快區域經濟一體化進程。

據央視引述，黃循財稱，星中關係歷久彌堅。星方期待以今年兩國建交35週年為契機，同中方密切高層交往和各領域合作，深化友誼和互信，進一步拓展第三方合作，密切人文交流。星方對中國經濟充滿信心，願同中方加強多邊溝通協作，維護自由貿易和多邊貿易體制。

報導指出，會談後，兩國總理共同見證簽署人才培養、知識產權等多項合作文件。

星媒聯合早報稍早報導，黃循財在開場中說，他此次帶領一些新任政府成員訪華，也鼓勵內閣所有成員繼續定期訪問中國，由此建立和強化兩國關係。他強調，星中兩國深厚的互信不能被視為理所當然，必須年復一年、一代接一代地耕耘和培養。他期待和李強進一步建立聯繫和互信，由此推進雙邊關係。

李強開場表示，黃循財在這個重要節點訪華，並把中國作為連任以後，除東協以外走訪的國家，「體現了新加坡新一屆政府對中新關係的重視，中方對此表示贊賞，也相信你這次訪問一定會為兩國關係發展注入新的動力」。

李強指出，當前國際形式變亂交織，不確定、不穩定因素還在增多。「在這樣的背景下，我覺得中星作為友好近鄰和重要夥伴，加強合作和交流，尤為關鍵」。

據了解，黃循財上任後與李強多有交流，上一次舉行雙邊會談，是在去年10月寮國主辦的東協峰會期間。這次黃循財是應李強邀請，新加坡總理黃循財將於6月22日至26日對中國進行正式訪問，行程中預計將與大陸國家主席習近平、人大委員長趙樂際會面。

李強 新加坡 國務院

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