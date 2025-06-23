回應賴清德團結十講 陸國台辦罕見點名警告賴「犯罪」

大陸國台辦發言人陳斌華23日發表長篇的答記者問，針對賴總統的團結十講第一講的兩岸論述予以駁斥。（記者陳政錄／攝影）

台灣總統賴清德 22日發表團結十講中的第一講，針對兩岸論述表態強硬，而大陸國台辦則在23日晚間回應，批評他「是對台灣人民光榮的愛國主義傳統和無數先烈犧牲奉獻的背叛和犯罪」，更強調賴清德「違背歷史、現實和法理胡編亂造的種種謬論，只會被掃進歷史的垃圾堆」。

賴總統的第一講「國家」，他表示2758號決議僅處理聯合國席次代表問題，並沒有牽涉台灣。他也強調台灣早在信史、有文字以前就有獨立的生態系。他並指出「中國」的威脅除了文攻武嚇，最主要有5個威脅，且重申「中華民國 、中華民國台灣、台灣都是我們的名字，都是我們國家的名字，都一樣響亮。無論用哪一個名字稱呼我們，我們都是獨立自主的國家」。

對於這些兩岸論述，大陸國台辦發言人陳斌華23日晚間罕見以長篇的「答記者問」回應，重批賴的相關說法。

陳斌華直接點名「賴清德」指出，賴清德22日的講話充斥著謊言與欺騙、敵意與挑釁，刻意曲解、割裂歷史，大肆兜售台獨分裂謬論，妄圖為其建構台獨論述炮製拼湊依據為其推動「大罷免」政治鬥爭謀取政治私利進行文宣造勢，「是一篇赤裸裸煽動兩岸對立對抗的台獨宣言，是一盤錯漏百出的台獨歪理邪說大雜燴，充分暴露其冥頑不化的台獨本性」。

陳斌華提到，賴清德在講話中刻意篡改台灣的歷史，否認台灣自古屬於中國的事實，否定台灣先住民係從大陸直接或間接移居而來，罔顧中國歷代政府管轄台灣的事實，是對歷史的歪曲和踐踏。

他批評賴清德在講話中無視台灣同胞與大陸同胞戮力同心、共禦外侮、付出巨大犧牲打敗外族侵略、讓台灣回歸祖國懷抱的歷史事實，把台灣同胞愛國愛鄉愛土的感情與所謂台獨掛鉤，企圖蠱惑台灣民眾，「是對台灣人民光榮的愛國主義傳統和無數先烈犧牲奉獻的背叛和犯罪」。

陳斌華還表示，賴清德在講話中偷換概念，抹殺二戰勝利成果，拋開《開羅宣言》、《波茨坦公告》等一系列具有國際法效力的法律文件，挑戰扭曲聯大第2758號決議，妄稱「台灣不屬於中國」、鼓吹」互不隸屬」，完全違背國際法，是對國際法權威的公然挑戰，

他指出，賴清德在講話中大放厥詞，無視台灣民眾要和平、要發展、要交流、要合作的普遍願望，大肆渲染所謂「大陸威脅」，鼓吹推進「17項因應策略」，操弄「反中抗中」、強化「綠色恐怖」，阻撓兩岸交流交往，完全違背人心民意。

陳斌華稱，歷史不容篡改，事實不容否認，是非不能顛倒有關台灣的全部歷史、事實和法律證明，台灣自古是中國領土不可分割的一部分。大量的考古發現和史書文獻記載證明中國人民最早開發和建設合灣。宋元以後，中國歷代中央政府開始在台灣設治，實施行政管轄。清朝政府1885年設台灣為行省，是當時中國第20個行省。1895年4月，日本 強迫清朝政府簽訂不平等的《馬關條約》，霸佔了台灣。1943年中美英三國發表的《開羅宣言》，1945年中美英三國共同簽署、後來蘇聯參加的《波茨坦公告》，以及日本簽署的《日本投降條款》，都明確了台灣必須歸還中國。1945年10月 25日，中國政府收復台灣、澎湖，恢復對台灣行使主權。

他強調「1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，成為全中國的唯一合法政府和在國際上的唯一合法代表，這是在同一國際法主體沒有發生變化的情況下新政權取代舊政權，中國的主權和固有領土疆域並未由此而改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使對台灣的主權」。

他指出，此後中日兩國之間的一系列政治文件也確認了台灣回歸中國的事實。台灣是中國一部分，台灣從來不是一個國家。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。

陳斌華最後表示，賴清德違背歷史、現實和法理胡編亂造的種種謬論，「只會被掃進歷史的垃圾堆」。台灣的前途，只能由包括台灣同胞在內的 14 億多中國人民共同決定。「賴清德無論怎樣費盡心機，都改變不了台灣是中國一部分的法理事實，動搖不了國際社會堅持一個中國原則的基本格局，更阻擋不了祖國終將統一、也必將統一的歷史大勢」。