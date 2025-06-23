遼寧艦亮劍西太平洋 殲15掛實彈升空 驅離4架外國軍機

中國海軍航母遼寧艦 、山東艦航母編隊近日赴西太平洋等海域開展訓練，受到外媒高度關注。官媒央視首度釋出此次遼寧艦「亮劍西太」影片，稱遭遇4架外國戰機抵近，儘管當時遭遇惡劣天氣，仍緊急派出殲15掛實彈升空攔截，最終成功驅離。

大公報引述人民日報報導，當時遼寧艦指揮室接獲情報，研判四架外國戰機可能對編隊實施模擬打擊。面對威脅，儘管起飛區域正遭遇強降雨和強對流天氣，海軍仍決定派出殲15戰機升空應對。

殲15是中國自主研發的首型固定翼艦載戰鬥機，具備全空域、全海域精確打擊能力，是目前中國航母的核心裝備力量。當時現場降雨導致能見度僅有一至兩公里，但解放軍表示，飛行員仍依靠豐富的經驗和技術，在完成驅離任務後順利完成著艦。

一名海軍官兵表示：「當時大面積的降雨、強對流天氣，海況不是很好。「幾十年來只有他們在這片海域（西太平洋）上空活動，今天我們能跟他們同場較量。不管遇到多麼強大的敵人，多麼複雜的情況，我們都敢於亮劍。」

另據媒體報導，日本國防部 統合幕僚監部17日公布中國2艘航空母艦遼寧艦和山東艦，從6月8日到16日的航行軌跡，確認2艘航艦首次同時現身第一、二島鏈之間的西太平洋海域，組成雙航母編隊，在美軍重要基地關島周邊海域進行近似實戰的軍事演練。此舉引發區域緊張，美方與日方高度警戒。