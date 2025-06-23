中海警船巡航釣島不間斷 連續216天創紀錄

日本 海上保安廳巡邏船昨發現中國海警局4艘船隻在釣魚 島列嶼（日稱尖閣諸島）周邊日本「領海」外側的毗連區航行。這是日本連續216天在釣魚島周邊監測到中國公務船航行，刷新紀錄。

日本共同社昨援引日本第11管區海上保安總部（那霸）報導上述消息。日方稱，4艘中國海警船均搭載了機關砲。日方巡邏船發出警告，要求中方海警船勿接近日方「領海」。

報導指，中國公務船自去年11月19日起持續在該海域航行，截至昨日已達216天，刷新日本2012年將釣魚島列嶼「國有化」後，最長連續航行天數的紀錄。

據日方通報，在中國海警船行動中，今年已有16天駛入釣魚島列嶼「領海」。其中本月累計兩起，分別在6日上午有4艘，以及14日下午有2艘。日方巡邏船均會要求其駛離。

去年，日本確認中國公務船在釣魚島列嶼毗連區航行的天數達到353天，超過2023年的352天，是2008年日本首度確認中國公務船在該海域航行以來最多的1年。其中，中國海警船進入「領海」達39次，次數與近年水準持平，當中有18次意圖接近日本漁船，次數與2021年並列最多。

另外，日本海上保安總部是在去年6月首度確認所有出勤的中國海警船均配備著機關砲，與過去通常只有一艘會配備機關砲不同。此後，中國海警相關行動幾乎都被監測到每艘船均配有機關砲。

日本NHK報導，在釣魚島列嶼周邊，中國海警船幾乎每天都在日本領海外側的毗連區水域航行，日本防衛省和海上保安廳一直保持警戒狀態。

今年以來，中日因釣魚島列嶼而起的爭端增多。3月中國外長王毅 訪問日本期間，日方通報中國公務船連續4天駛入釣魚島領海，逗留逾92小時創新紀錄。5月初，中方曾通報有1架日本民用飛機「非法進入中方釣魚島領空」，中方起飛艦載直升機警告驅離。作為回應，日本航空自衛隊兩架F-15戰機緊急升空進行應對，日本外務省並向中國駐日大使吳江浩提出嚴正抗議。