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港媒：達賴喇嘛90大壽前 中國多項舉動應對

中央社／台北22日電
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西藏精神領袖達賴喇嘛將於7月2日發表談話。（美聯社）
西藏精神領袖達賴喇嘛將於7月2日發表談話。（美聯社）

西藏精神領袖達賴喇嘛將於7月6日迎來90歲大壽，並於同月2日在宗教長老會議發表談話，外界高度關注他是否會決定繼任人選。港媒刊文表示，近期中國在涉藏問題的三項舉動是在為後達賴喇嘛時代做好各種準備。

文章表示，據藏傳佛教傳統，將在達賴喇嘛圓寂後尋找轉世靈童。達賴喇嘛在今年3月出版的新書中暗示可能會打破既定做法，而繼任者將在自由世界誕生，「擺脫北京干預」。

中方則強調下一世達賴喇嘛必須要按照「國內尋訪、金瓶掣簽、中央政府批准」的方式產生。報導表示，在達賴喇嘛90歲大壽前，北京以多項舉動應對。

第一是今年6月6日中國國家主席習近平在中南海接受35歲的班禪喇嘛確吉傑布拜見。班禪喇嘛是地位僅次於達賴喇嘛的藏人精神領袖，在拜會時班禪表態堅定擁護中共領導、堅決維護中國統一和民族團結。

第十世班禪喇嘛於1989年圓寂後，1995年選定十一世班禪喇嘛曾鬧出「雙胞胎」，達賴喇嘛認定的6歲轉世靈童至今未知去向。按照慣例，班禪喇嘛將參與下一任達賴喇嘛的認證。中共最高領導人時隔10年再接受班禪喇嘛拜見是要強化其地位。

第二是中國社會科學院中國邊疆研究所西藏研究室主辦的「西藏的治理與安全」研討會於6月13日召開，針對「海外流亡藏人問題」、「從安全角度看新時代西藏治理」 、「美西方對『西藏問題』的插手」、 「藏獨集團活動趨勢分析」、「國際涉藏輿論」等議題進行研討。

第三是中央政法委書記陳文清6月13至15日在達賴喇嘛的故鄉青海調研。陳文清強調，要做好重大活動、重要時段、敏感節點安全穩定工作，堅決打贏涉藏反分裂鬥爭。陳文清還在西寧出席部分省區市涉藏反分維穩工作座談會，就維護西藏和四省（青海、甘肅、四川和雲南）涉藏州縣安全穩定工作作出部署。

達賴喇嘛 中共 甘肅

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