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加拿大：電信設施遭中國駭客攻擊

中國新聞組／北京22日電
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加拿大網路安全機構表示，加拿大電信基礎設施近日遭到中國支持的駭客（黑客）攻擊，並警告一家加拿大公司註冊的三台網路設備在攻擊中遭到入侵。

法廣引述彭博報導，加拿大網路安全中心（CCCS）和美國聯邦調查局（FBI）20日發布的一份公告中敦促加拿大各機構採取措施，加強網路安全，以抵禦與中國政府有關聯的「鹽颱風」（Salt Typhoon）組織構成的威脅。

加拿大網路安全中心表示：「本中心了解到目前針對加拿大電信公司的惡意網路活動，肇事者幾乎肯定是中華人民共和國（PRC）國家支持的行為者，特別是『鹽颱風』。」

該機構表示，另有調查顯示，與「鹽颱風」組織一致的惡意跡象存在重疊，這表明此次網路攻擊「不僅僅局限於電信領域」。加拿大網路安全中心稱，這些駭客「幾乎肯定」會在未來兩年內繼續滲透加拿大組織，尤其是電信服務提供商。

中方一再否認美國對其參與「鹽颱風」行動的指控，該行動最早由「華爾街日報」去年報導。今年1月，美國財政部制裁了一家被指「直接參與」滲透行動的四川網路安全公司及一名上海駭客，指這兩個實體涉及針對美國政府及電信商的駭客攻擊，也與中國國家安全部有密切聯繫。

加拿大 駭客 華爾街

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