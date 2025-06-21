就任星總理月餘 黃循財將首訪中 可望會見習近平
聽新聞
test
0:00 /0:00
北京官方昨天宣布，新加坡總理黃循財將於6月22日至26日對中國進行正式訪問，這將是黃循財就任總理後首度訪問中國，中國外交部稱，期待通過此訪，同新方進一步加強戰略溝通，深化各領域交流合作，攜手維護多邊主義和自由貿易。
中國外交部發言人郭嘉昆昨天下午表示，黃循財就職後將中國作為東協外首訪國家，充分體現了對發展雙邊關係的高度重視。訪問期間，中國國家主席習近平將會見黃循財，總理李強、人大委員長趙樂際將分別同他舉行會談會見，雙方將就中新關係和共同關心的國際和地區問題深入交換意見。
郭嘉昆指出，中國和新加坡是友好近鄰和重要合作夥伴。在兩國領導人戰略引領下，中新關係保持良好發展勢頭。兩國領導人2023年確立了全方位高質量的前瞻性夥伴關係定位，為新時期中新關係發展指明了方向。他強調，今年是中新建交35周年。中國方面期待通過此訪，同新方進一步加強戰略溝通，深化各領域交流合作，攜手維護多邊主義和自由貿易，推動中新關係在新的起點上實現更大發展，為地區和世界發展繁榮作出更大貢獻。
港媒南華早報提到，此行預計將為北京提供一個機會，展示自己作為東南亞國家可信賴的合作夥伴和多邊主義捍衛者的地位。報導並援引多位分析人士表示，在準備與美國展開貿易戰之際，中國也渴望向新加坡保證，其經濟已「重回正軌」。
上一則
市值2千 Labubu隱藏款竟掛在長沙吸糞車 被人99元買走
下一則
FB留言