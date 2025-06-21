就任星總理月餘 黃循財將首訪中 可望會見習近平

北京官方昨天宣布，新加坡 總理黃循財將於6月22日至26日對中國進行正式訪問，這將是黃循財就任總理後首度訪問中國，中國外交部稱，期待通過此訪，同新方進一步加強戰略溝通，深化各領域交流合作，攜手維護多邊主義和自由貿易。

中國外交部發言人郭嘉昆昨天下午表示，黃循財就職後將中國作為東協外首訪國家，充分體現了對發展雙邊關係的高度重視。訪問期間，中國國家主席習近平將會見黃循財，總理李強 、人大委員長趙樂際將分別同他舉行會談會見，雙方將就中新關係和共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

郭嘉昆指出，中國和新加坡是友好近鄰和重要合作夥伴。在兩國領導人戰略引領下，中新關係保持良好發展勢頭。兩國領導人2023年確立了全方位高質量的前瞻性夥伴關係定位，為新時期中新關係發展指明了方向。他強調，今年是中新建交35周年。中國方面期待通過此訪，同新方進一步加強戰略溝通，深化各領域交流合作，攜手維護多邊主義和自由貿易，推動中新關係在新的起點上實現更大發展，為地區和世界發展繁榮作出更大貢獻。

港媒南華早報提到，此行預計將為北京提供一個機會，展示自己作為東南亞 國家可信賴的合作夥伴和多邊主義捍衛者的地位。報導並援引多位分析人士表示，在準備與美國展開貿易戰之際，中國也渴望向新加坡保證，其經濟已「重回正軌」。