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中國駐大阪領事批以色列「如納粹屠殺」 以大使：嚴重侮辱

中國新聞組／北京21日電
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中國駐大阪總領事薛劍發文稱「納粹屠殺猶太人；以色列是猶太人屠殺（他人）」，惹怒了以色列駐日大使後山文；圖為薛劍在大阪世博會中國館致辭。(新華社)
中國駐大阪總領事薛劍發文稱「納粹屠殺猶太人；以色列是猶太人屠殺（他人）」，惹怒了以色列駐日大使後山文；圖為薛劍在大阪世博會中國館致辭。(新華社)

中國稱願做以色列伊朗衝突調停者，不過其中立立場引發外媒質疑。中國駐大阪總領事薛劍14日在X平台發文稱「納粹屠殺猶太人；以色列是猶太人屠殺（他人）」等內容，就惹怒了以色列駐日大使，直斥薛劍此言「可恥，也很危險」，薛劍後來刪文。另中國一家官媒報導「伊朗導彈直接命中在以中國留學生校園」，也被中國網民認為刻意誤導，被罵到下架。

據法廣引述產經新聞報導，薛劍14日在X平台上發文，將納粹德國國旗與以色列國旗並排製表指出，「納粹（1933-1945年）屠殺猶太人；以色列（1948-）是猶太人屠殺（他人）」，並指「對納粹德國而言，美國是敵國；對以色列而言，美國是提款機（ATM）」，批評以色列「自認是特別神聖的民族」、「很多國力投入軍隊」、「漠視國際法」、「陸續開墾所占領的土地」。

報導指出，薛劍的發帖內容被認為是把以色列與納粹德國相提並論，這惹怒了以色列駐日本大使柯恩（Gilad Cohen），19日轉發該貼文並附文譴責薛劍的言論煽動對以色列的仇恨，稱「中國駐大阪總領事已逾越一切界限。他煽動使用納粹標誌譴責以色列，這不僅極其不光彩，而且是反猶太主義的、危險的，是對大屠殺記憶的嚴重侮辱」。

柯恩並在文中稱，「以色列正在抵禦一個種族滅絕的伊朗政權，該政權公開宣稱要用核武器消滅以色列，並擁有大量彈道導彈。我敦促日本外務省立即採取果斷行動。反猶太主義和煽動仇恨的行為在日本不應被容忍」。

薛劍隨後刪除了爭議帖文。

另據中央社報導，浙江廣電集團融媒體中心官方微博「中國藍新聞」昨引述央視新聞報導，宣傳首批119名在以色列的中國公民已順利進入埃及等撤僑行動成果，卻以「伊朗導彈直接命中在以中國留學生校園」為標題。

報導推出後立即躍為微博熱搜榜首，但引發大批中國網民砲轟，有人認為不該宣傳伊朗攻擊中國留學生，也有人質問為何要強調中國留學生，「是煽動仇恨嗎？」、「被炸的以色列學校只有中國留學生嗎？」支持伊朗和以色列的網民都同樣不滿。

微博網紅也相繼發文抨擊中國藍新聞為博眼球刻意誤導，強調學生早就撤了，被炸的是以色列的學校，只是有中國留學生就讀，這種話題彷彿是伊朗故意炸中國留學生；但也有不少挺伊朗的網民認為，以色列長期轟炸加薩平民區，伊朗的行動屬於對等回應。中國藍新聞這則報導隨後被罵到下架。

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