北京管制銻出口 美電池商缺料跳腳「如國家緊急狀態」

中國限制銻礦出口，圖為英國倫敦自然史博物館展出銻樣本。(路透)

中國去年對用來製造電池及彈藥的金屬銻（Antimony）實施出口管制，其後更禁止向美國出口。目前中國對全球出口銻的數量僅有去年同期的1/3，美國電池製造商形容銻的短缺為「國家緊急狀態」。另外，中國商務部 表示，已加快審查稀土 相關出口許可申請，但數據顯示，中國5月出口稀土及其製品數量年減31.1%。

路透報導，中國去年9月開始對銻相關物項實施出口管制，去年12月宣布原則上不准對美國出口銻，被視為對美國進一步限制先進半導體出口到中國的反制措施。根據美國地質調查局的數據，2024年中國有可能生產全球60%的銻，其他國家開採的銻，大部分運往中國加工。

銻的其中一個用途是製造鉛酸電池，而鉛酸電池通常用於燃油車，主要用來啟動引擎和為低壓儀器供電。鉛酸電池在很多行業被視為後備電源，以及用來儲存太陽能和風力系統產生的多餘能量。此外，銻對於製造夜視鏡、導航系統和彈藥等軍事裝備也非常重要。

美國的負責電池聯盟（Responsible Battery Coalition）執行董事克利斯坦森（Steve Christensen）表示，目前每噸銻超過6萬美元，在過去一年上升逾4倍。克利斯坦森表示，「我們視之為國家緊急狀態」，目前沒有快速的解決方案，行業內完全措手不及。負責電池聯盟成員包括汽車電池製造商柯銳世（Clarios）、本田 汽車（Honda）和聯邦快遞（FedEx）等。

另外，中國商務部發言人何亞東19日表示，中國高度重視、維護全球產供鏈的穩定與安全，依法、依規不斷地加快審查稀土相關出口許可申請，已經依法批准一定數量的合規申請。

中國海關總署5月出口主要商品量值表顯示，稀土與相關製品出口數量7982噸，較去年同期驟減31.1%。據財新網12日報導，一名稀土行業分析師說，出口管制使出口流程拉很長，因為需要廠商拿出大量文件，這會使出口量驟減。

港媒指出，美國稀土行業資深人士、前Molycorp Inc.首席執行官Mark Smith近日表示，西方國家若試圖削弱中國在稀土供應鏈的主導地位，將面臨一場「漫長而艱難的過程」。在中美打貿易戰的背景下，美國為防止稀土供應被「卡脖子」，正在千方百計擴大稀土進口來源。