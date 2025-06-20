普亭8月底將訪中 「今年中俄還會聯合軍演」

中國國家主席習近平19日同俄羅斯總統普亭通電話，重點就中東局勢交換意見。(美聯社)

俄羅斯 總統普亭 18日表示，俄羅斯願與中國加強軍事合作，兩國也將在今年舉行聯合軍演。

綜合路透、俄通社報導，普亭18日在聖彼得堡國際經濟論壇期間與多家媒體高層會面時提到上述消息。他並指，俄羅斯理解中國在軍事技術合作方面的意願，並願意在這一領域深化合作，「這對維護國際事務的穩定至關重要。我們在這一領域制定了全面的合作計畫，國防部有具體安排。」

普亭說，這不僅是簡單的買賣問題，更是關於技術交流，俄方已做好準備，願在各個方向上（與中方）展開合作。普亭並指，俄中定期舉行聯合軍演，今年也將進行。

中俄舉行軍事聯演越發頻密，從去年7月以來迄今已舉行至少3場的海空聯合演習。

普亭18日還提到，俄中應聚焦於高技術領域，並稱俄羅斯正成為大陸在經濟領域的重要夥伴。就推進發展與大陸的關係，他表示，這不是向亞洲的轉向，而是合作的「自然方向」。

談及中美貿易戰，普亭說，他認同「中國朋友」的立場，北京與華盛頓之間的關稅分歧應透過談判加以解決。他認為美中兩國談判進程的門檻定得過高，但隨後形勢還是朝著談判和尋求雙方都能接受的解決方案的方向發展。

第28屆聖彼得堡國際經濟論壇於本月18至21日舉行。應俄羅斯聯邦政府邀請，中共中央政治局常委、國務院 副總理丁薛祥於19日至21日赴俄羅斯出席論壇。俄羅斯總統助理烏沙科夫此前表示，普亭20日在聖彼得堡會見丁薛祥，針對俄中各項議題展開討論。他補充指，俄中關係總體發展非常好。

俄羅斯總統助理鄂夏柯夫表示，普亭將於8月31日至9月1日出席在天津舉行的上海合作組織峰會。普亭和習近平將在9月2日舉行雙邊會談，隨後普亭將參加中方9月3日在北京舉行的二戰紀念活動。