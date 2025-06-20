「中東不穩天下難安」習近平通話普亭 籲共同為停火努力

中國國家主席習近平19日同俄羅斯總統普亭通電話，重點就中東局勢交換意見。圖為兩人今年3月會面。(路透)

以色列與伊朗 局勢緊張，中國國家主席習近平 19日與俄羅斯總統普亭通話；習近平強調「中東不穩，天下難安」。習近平拋出四點建議，強調中國願為恢復中東地區和平發揮建設性作用。習近平並疑暗批美國「對衝突當事方有特殊影響的大國要為推動局勢降溫作出努力，而不是相反」。法媒分析，中國在以伊衝突上似謹小慎微，可能與直接威脅到其經濟利益有關，尤其中國12%到18%石油 來自伊朗，以伊衝突對中國可謂「風險巨大」。

央視新聞報導，通話中，普亭通報俄方對當前中東局勢的看法，表示以色列襲擊伊朗核設施非常危險，衝突升級不符合任何一方利益，伊核問題應通過對話協商解決。衝突雙方應保障第三國公民安全。目前局勢還在快速發展，俄方願同大陸保持密切溝通，共同為局勢降溫作出積極努力，維護地區和平穩定。

習近平闡述了中國的原則立場並表示，當前中東局勢很危急，再次印證世界進入新的動盪變革期。如果衝突進一步升級，不僅衝突雙方將遭受更大損失，地區國家也將深受其害。

據新華社報導，習近平並針對當前事態提出四點主張；第一，推動停火止戰是當務之急。衝突當事方尤其是以色列應當盡快停火，防止局勢輪番升級，堅決避免戰爭外溢。

第二，保障平民安全是重中之重。衝突當事方應嚴格遵守國際法，堅決避免殃及無辜平民，並為第三國公民撤離提供便利。

第三，開啟對話談判是根本出路。要堅持通過對話談判推動伊朗核問題重回政治解決軌道。

第四，國際社會促和努力不可或缺。中東不穩，天下難安。以伊衝突導致中東緊張局勢驟然升級，也對全球安全造成嚴重衝擊，國際社會特別是對衝突當事方有特殊影響的大國要為推動局勢降溫作出努力，而不是相反。聯合國安理會應當為此發揮更大作用。

據法廣引述法國回聲報分析指出，以伊對攻升級，中國在與伊朗結盟情況下卻仍保持謹慎態度，原因是中國在此次衝突中幾乎沒有什麼籌碼。烏克蘭戰爭地處歐洲，讓中國企業在俄羅斯蓬勃發展，而以伊戰爭發生在中國「家門口」——烏魯木齊與德黑蘭僅相距3217公里——並直接威脅到中國在該地區的經濟利益。