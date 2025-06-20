中研發「蚊子機器人」 可癱瘓電子系統 網民：美國小心了

國防科技大學研發的「機器蚊」僅有成人指甲那麼大。（取材自生活幫）

中央軍委直屬的中國國防科技大學成功研發出一種僅有蚊子大小的仿生機器人，身長僅2厘米、重0.3克，融合生物特性與尖端科技，具體積小、質量輕、不易被察覺等特點，特別適合用於戰場上的信息偵查等特殊任務，能悄無聲息地潛入敵方陣地，能飛能爬還能鑽縫，在不被察覺情況下完成偵察任務，甚至癱瘓敵方電子系統，成為人類首個實戰微型機器人軍團。

據央視、文匯報報導，國防科技大學近日研發出的這款外形類似有翅昆蟲的微型仿生機器人，應用了微機電系統、材料科學、生物仿生學等多個學科，將傳感器、動力裝置、控制電路等微米級精密零件集成在微小空間，對微晶片設計、製造工藝提出極高要求。

而在材料科學領域，需要研發出輕質、高強度且具有良好柔韌性的材料，以模擬蚊子的飛行姿態和動作。生物仿生學則為機器人的外形設計和行為模式提供了靈感，使其能夠像蚊子一樣在複雜環境中自由穿梭。據央視畫面，「機器蚊」僅成人手指甲大小，科研人員藉由智能手機操控，可使其撲動蚊翼騰空而起，特別適用於情報偵察等特殊任務。

「軍事報導」指出，該機器人已完成實戰環境測試，其核心突破在於：直線式驅動器將電能轉化為高頻機械振動，柔性鉸鏈傳動機構則像肌肉般驅動「翅膀」，這意味著它不僅能潛伏偵察，未來還可能攜帶微型干擾設備癱瘓敵方電子系統。當DARPA（美國國防部 國防高級研究計畫局）的「昆蟲機器人」還在論文階段，中國已具備批量生產的能力——或許是人類首個投入實戰的微型機器人軍團。

消息一經發出，引發網民熱議：「科技發展太迅速了，感覺科幻電影裡的場景照進現實，以後戰場上的信息獲取能力又要提升一個檔次了，這也太酷了」；還有網民評論稱「好熟悉的劇情，你們在想方設法，實現猴哥的能力啊」，「孫大聖變的，可以鑽進芭蕉洞」，「好牛」，「未來戰場有蜂群也有『蚊群』」，「美國小心了」，「中國這項技術可能改寫未來戰場規則」。