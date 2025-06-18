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談福克蘭群島主權...中聯合國副代表批「殖民主義陰魂不散」

記者陳湘瑾／即時報導
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中國常駐聯合國副代表耿爽。(路透)
中國常駐聯合國副代表耿爽。(路透)

中國常駐聯合國副代表耿爽18日在審議福克蘭群島問題時指出，殖民主義犯下的罪行罄竹難書，殖民主義心態和殖民主義思維仍然陰魂不散，他並指，少數國家非但沒有對歷史深刻反思，反而大開歷史倒車，嚴重侵犯他國主權安全發展利益。

新華社19日指，耿爽18日在聯合國大會非殖民化特別委員會審議福克蘭群島（中國、阿根廷稱馬爾維納斯群島）問題時發言，呼籲國際社會「反對少數國家殖民主義心態下的強權政治」。

耿爽表示，馬爾維納斯群島問題是殖民主義的歷史遺留問題。歷史上，殖民主義充斥著武力征服、政治壓迫、經濟剝削和種族歧視，留下的回憶傷痕累累，犯下的罪行罄竹難書。聯合國自成立之初，就一直積極推動非殖民化進程。然而80年過去了，非殖民化的歷史任務仍未徹底完成，殖民時代留下的惡果仍以不同形式顯現，殖民主義心態和殖民主義思維仍然陰魂不散。

耿爽指，少數國家非但沒有對歷史深刻反思，反而大開歷史倒車，奉行強權政治，迷信使用武力，鼓吹本國優先，妄圖通過霸道霸凌欺辱他國、壓榨他國，服務一己私利。這些行為嚴重侵犯他國主權安全發展利益，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重衝擊全球政治經濟治理秩序，中方對此堅決反對。

他表示，中方呼籲國際社會，特別是「全球南方」國家團結起來，加強合作，共同努力鏟除殖民主義在當今世界的各種表現，共同捍衛國際公平與正義。

關於馬爾維納斯群島問題，耿爽表示，中方堅定支持阿根廷對馬爾維納斯群島主權的正當要求，始終主張根據「聯合國憲章」宗旨和原則，通過和平談判解決國與國之間的領土爭端。中方敦促英國積極回應阿根廷的要求，盡快與阿方重啟對話談判。

英國和阿根廷皆宣稱擁有福克蘭群島的的主權，雙方在1982年爆發福克蘭戰爭，之後阿根廷戰敗撤軍。今年4月，阿根廷總統雷伊（Javier Milei）在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行的紀念馬爾維納斯群島戰爭活動上發表講話，重申對馬爾維納斯群島的主權。

阿根廷 耿爽 聯合國

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