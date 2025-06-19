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撤僑大小眼？ 華人發求助信 中駐以使館：20日起助撤離

中國新聞組／北京19日電
中駐以使館撤僑進度受關注。圖為為了躲避伊朗導彈威脅，以色列特拉維夫民眾集體躲在地下輕軌站過夜。（歐新社）
中駐以使館撤僑進度受關注。圖為為了躲避伊朗導彈威脅，以色列特拉維夫民眾集體躲在地下輕軌站過夜。（歐新社）

以伊衝突升高，中國外交部也迅速啟動撤僑，除了在伊朗的中國公民離境外，以色列的中國公民也分批轉移。但此前在以色列的中國公民抱怨被「大小眼對待」，使館的撤離只限留學生，其他華人並未收到通知。且撤僑領事館只是幫忙租車，費用需由撤離人員平攤。對此，中國駐以色列大使館18日發布最新通知，將對中國公民進行撤離。

Ｘ平台「李老師不是你老師」披露以色列華人求助信，信中指出，中國領事館組織的撤僑行動只針對留學生，目前在以留學生估計不到1000人，但是在以工作的中國人約有3萬人，權益顯然受到忽略，「一樣是中國護照的持有者，為什麼只撤離少數留下大多數？」

信件披露，此次撤僑領事館只是幫忙租車，費用由撤離人員平攤。同時，領事館還要求學生們在撤離途中不要驚慌，以免影響國家形象。

信件還說，領事館的信息是透過學聯發布，學聯要學生在30分鐘內回覆是否撤離，感覺就像618搶購一樣。信裡並說明，希望中領館能擴大撤離的名額，就算被收費也願意。

對於在以色列務工華人的求助，中國外交部尚未有回應，但在微博上則是引來不少網民嘲諷「想蹭免費機票」、「怎麼去的就怎麼回來」。

中國駐以色列使館則是在18日發布通知，自6月20日起協助有撤離意願的中國公民分批轉移撤離，擬乘坐大巴車經貝京口岸（位於以色列埃及邊境）出境，現開始人員登記。登記人員須持有中國護照或旅行證。

另據封面新聞報導，來自四川的唐先生在以色列北部邊境城市貝特謝安務工，他表示，自6月13日以色列與伊朗爆發衝突後，自己未曾睡過一個好覺。「這幾天晚上都只能睡三、四個小時。半夜12點開始，導彈就接連不斷。有時兩、三個小時來一次，有時四、五個小時來一次，根本睡不安穩」。但他稱當地人的日常生活並未受到太大影響，「我們還在正常上班，日常採購」。

Ｘ平台「李老師不是你老師」披露以色列華人求助信。（取材X平台）
Ｘ平台「李老師不是你老師」披露以色列華人求助信。（取材X平台）

以色列 華人 留學生

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