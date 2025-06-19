我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全球百萬美元富豪」美2380萬人居首

矛與盾之爭：美軍鑽地彈如何穿透伊朗深埋地底的核設施？

日罕見公布中國雙航母航跡 同時現身第一、二島鏈之間

記者林宸誼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本國防部罕見公布中國航母遼寧號與山東號，本月稍早在日本周邊海域活動的詳細航路。（取材自日本防衛省統合幕僚監部）
日本國防部罕見公布中國航母遼寧號與山東號，本月稍早在日本周邊海域活動的詳細航路。（取材自日本防衛省統合幕僚監部）

日本國防部統合幕僚監部，17日公布中國兩艘航空母艦遼寧號和山東號，從6月8日到16日的航行軌跡，確認兩艘航艦首次同時現身第一、二島鏈之間的西太平洋海域，並詳細說明在日本周邊海域的航行情況。由於日本鮮少公開外國軍艦的具體動態，此次舉措頗為罕見。

防衛省指出，遼寧號自6月8日起，在太平洋海域共執行了約290次的戰鬥機與直升機起降；山東號則自6月9日起，累計約230次。這兩艘航艦的主要活動區域，集中在東京的沖之鳥島（又稱「沖之鳥礁」）與硫磺島周邊海域，目前仍持續進行相關行動。

遼寧號自5月25日被認出出現在尖閣諸島（釣魚台、釣魚島）周邊海域以來，已連續三周以上頻繁在日本周邊海域展開活動。若加上5月25至29日之間的起降紀錄，目前遼寧號的艦載機起降次數已累計達約550次。

新加坡聯合早報報導，日本本月初首次發現兩艘中國航空母艦遼寧號和山東號同時在太平洋活動。北京隨後證實，兩個航艦編隊赴西太平洋等海域開展訓練，「不針對特定國家和目標」。

這是日本國防部罕見公布其他國家軍艦的詳細航路，日本國防部表示是因為「這兩艘航艦活動時間相當長」，所以公布詳細航路。

日本 國防部 釣魚台

上一則

中歐經貿對話不辦了 歐盟：談判無進展 沒必要開

下一則

香港啟德15場大型演唱會迎59萬人次 逾半內地、海外客

延伸閱讀

北海道外海規模6.1地震 最大震度4、無海嘯之虞

北海道外海規模6.1地震 最大震度4、無海嘯之虞
日本全國氣溫飆升釀2死 東京57人中暑送醫

日本全國氣溫飆升釀2死 東京57人中暑送醫
國防部調兵700人支援ICE 處理3州被拘移民

國防部調兵700人支援ICE 處理3州被拘移民
憶童年戰亂中上學

憶童年戰亂中上學

熱門新聞

張馨月犯罪集團內部資料。（取材自鳳凰網）

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

2025-06-12 07:30
以色列襲擊伊朗後，中國運輸機連三天飛至伊朗上空時從雷達上消失，後飛往盧森堡。圖為河南鄭州盧森堡貨航一架波音747貨機。(新華社)

中國運輸機 伊朗上空消失引猜想

2025-06-18 02:26
中國國家主席習近平（右三）6月4日選在中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科（左三），一度引發外界若干揣測。(路透)

獨生女露面了…習家宴款待白俄總統 俄媒：習明澤陪同出席

2025-06-11 02:29
奧凱航空15日一架從長沙飛往湛江的客機，起飛後不久即緊急返航。圖為2018年3月25日，波音交付中國交銀租賃和奧凱航空的737系列第9,999架飛機準備飛往中國的資料照。（新華社）

又是波音 中國奧凱航空緊急返航 據悉因機械故障

2025-06-16 00:34
確定被解雇的71歲國足主帥伊萬科維奇，被拍到獨自乘坐凌晨的飛機離開中國。目擊網民稱伊萬看來眼神落寞，身邊只有一位女助手相伴。（取材自直播吧）

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

2025-06-15 06:30
網紅「館長」陳之漢在上海旅遊直播進入第五天，在今天中午過後出現衝突場面。（截自「館長惡名昭彰」YT直播）

男子持五星旗高喊「台獨」 立即遭壓制 館長：滿有趣的

2025-06-14 11:19

超人氣

更多 >
玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」
華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員

華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員
川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠

川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠
華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走
遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮