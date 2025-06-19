日罕見公布中國雙航母航跡 同時現身第一、二島鏈之間

日本國防部罕見公布中國航母遼寧號與山東號，本月稍早在日本周邊海域活動的詳細航路。（取材自日本防衛省統合幕僚監部）

日本國防部 統合幕僚監部，17日公布中國兩艘航空母艦遼寧號和山東號，從6月8日到16日的航行軌跡，確認兩艘航艦首次同時現身第一、二島鏈之間的西太平洋海域，並詳細說明在日本周邊海域的航行情況。由於日本鮮少公開外國軍艦的具體動態，此次舉措頗為罕見。

防衛省指出，遼寧號自6月8日起，在太平洋海域共執行了約290次的戰鬥機與直升機起降；山東號則自6月9日起，累計約230次。這兩艘航艦的主要活動區域，集中在東京的沖之鳥島（又稱「沖之鳥礁」）與硫磺島周邊海域，目前仍持續進行相關行動。

遼寧號自5月25日被認出出現在尖閣諸島（釣魚台 、釣魚島）周邊海域以來，已連續三周以上頻繁在日本周邊海域展開活動。若加上5月25至29日之間的起降紀錄，目前遼寧號的艦載機起降次數已累計達約550次。

新加坡聯合早報報導，日本本月初首次發現兩艘中國航空母艦遼寧號和山東號同時在太平洋活動。北京隨後證實，兩個航艦編隊赴西太平洋等海域開展訓練，「不針對特定國家和目標」。

這是日本國防部罕見公布其他國家軍艦的詳細航路，日本國防部表示是因為「這兩艘航艦活動時間相當長」，所以公布詳細航路。