我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全球百萬美元富豪」美2380萬人居首

矛與盾之爭：美軍鑽地彈如何穿透伊朗深埋地底的核設施？

反對以國動武…中外長與埃及、阿曼外長通話稱 「局勢一目了然」

記者潘維庭／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國外交部長王毅去年12月在北京同埃及外長阿布德拉提（Badr Abdelatty）主持中埃外長戰略對話。(新華社)
中國外交部長王毅去年12月在北京同埃及外長阿布德拉提（Badr Abdelatty）主持中埃外長戰略對話。(新華社)

以色列伊朗衝突升溫，新華社報導，中國外長王毅18日與埃及外長阿布德拉提（Badr Abdelatty）、阿曼外長阿布塞迪（Badr Albusaidi）通電話，王毅表示，中方「已第一時間表明了反對以色列動武的立場」，與阿布塞迪通電時，王毅還稱「目前局勢的是非曲直一目了然」。

阿布德拉提向王毅表示，當前地區局勢危急，國際社會高度擔憂中東地區陷入全面動盪，直接危及地區各國安全。「以色列對伊朗發起的襲擊明顯違反國際法，埃方對此予以譴責，期待伊朗核問題儘早回歸政治解決軌道。」

王毅則回應阿布德拉提稱，以色列無視國際法和國際規則的行徑，造成中東局勢驟然緊張，中方也對事態可能走向失控深感擔憂。「中方再次呼籲衝突當事方尤其是以色列以地區國家民眾的利益和福祉為重，立即實現停火，緩解緊張局勢，為重回對話談判創造條件。」

王毅還提到，埃及日前牽頭和20個阿拉伯、伊斯蘭國家發表外長聯合聲明，共同呼籲停火止戰，重啟伊朗核問題談判，維護地區持久和平，這對推動局勢降溫非常及時、必要，「中方對此完全支援。」

阿布塞迪則向王毅表示，以色列襲擊伊朗公然違反聯合國憲章和國際法，侵犯伊朗主權和領土。阿曼對當前局勢深感擔憂，特別是針對核設施的打擊可能導致核洩漏，將對地區造成災難性影響。

王毅回應阿布塞迪，「目前局勢的是非曲直一目了然。以色列的行為違反國際法和國際關係準則，侵害伊朗主權和安全，破壞了地區和平穩定。衝突還打斷了來之不易的伊朗核問題間接談判處理程序，使阿曼為此做出的斡旋努力付之東流。」

王毅還指，「中方一貫主張和平解決所有爭端，反對使用或威脅使用武力，我們已第一時間表明了反對以色列動武的立場。」王毅提及，中方支持包括阿曼在內的21個阿拉伯和伊斯蘭國家發表聯合聲明，呼籲尊重他國主權和領土完整、通過和平方式解決爭端的平衡立場。

王毅 伊朗 以色列

上一則

伊朗團遊中突聞戰火分批回國 上海導遊：我帶過最傷心的團

下一則

談福克蘭群島主權...中聯合國副代表批「殖民主義陰魂不散」

延伸閱讀

王毅通話埃及外長談中東局勢 呼籲以色列立即停火

王毅通話埃及外長談中東局勢 呼籲以色列立即停火
王毅分別與以伊外長通話 籲回歸外交手段解決問題

王毅分別與以伊外長通話 籲回歸外交手段解決問題
王毅歡迎龐德偉履新 但遺憾華府祭出一系列消極舉措

王毅歡迎龐德偉履新 但遺憾華府祭出一系列消極舉措
王毅會見美國大使 批評美方在日內瓦會談後消極舉措

王毅會見美國大使 批評美方在日內瓦會談後消極舉措

熱門新聞

張馨月犯罪集團內部資料。（取材自鳳凰網）

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

2025-06-12 07:30
以色列襲擊伊朗後，中國運輸機連三天飛至伊朗上空時從雷達上消失，後飛往盧森堡。圖為河南鄭州盧森堡貨航一架波音747貨機。(新華社)

中國運輸機 伊朗上空消失引猜想

2025-06-18 02:26
中國國家主席習近平（右三）6月4日選在中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科（左三），一度引發外界若干揣測。(路透)

獨生女露面了…習家宴款待白俄總統 俄媒：習明澤陪同出席

2025-06-11 02:29
奧凱航空15日一架從長沙飛往湛江的客機，起飛後不久即緊急返航。圖為2018年3月25日，波音交付中國交銀租賃和奧凱航空的737系列第9,999架飛機準備飛往中國的資料照。（新華社）

又是波音 中國奧凱航空緊急返航 據悉因機械故障

2025-06-16 00:34
確定被解雇的71歲國足主帥伊萬科維奇，被拍到獨自乘坐凌晨的飛機離開中國。目擊網民稱伊萬看來眼神落寞，身邊只有一位女助手相伴。（取材自直播吧）

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

2025-06-15 06:30
網紅「館長」陳之漢在上海旅遊直播進入第五天，在今天中午過後出現衝突場面。（截自「館長惡名昭彰」YT直播）

男子持五星旗高喊「台獨」 立即遭壓制 館長：滿有趣的

2025-06-14 11:19

超人氣

更多 >
玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」
華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員

華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員
川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠

川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠
華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走
遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮