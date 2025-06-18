反對以國動武…中外長與埃及、阿曼外長通話稱 「局勢一目了然」

中國外交部長王毅去年12月在北京同埃及外長阿布德拉提（Badr Abdelatty）主持中埃外長戰略對話。(新華社)

以色列 、伊朗 衝突升溫，新華社報導，中國外長王毅 18日與埃及外長阿布德拉提（Badr Abdelatty）、阿曼外長阿布塞迪（Badr Albusaidi）通電話，王毅表示，中方「已第一時間表明了反對以色列動武的立場」，與阿布塞迪通電時，王毅還稱「目前局勢的是非曲直一目了然」。

阿布德拉提向王毅表示，當前地區局勢危急，國際社會高度擔憂中東地區陷入全面動盪，直接危及地區各國安全。「以色列對伊朗發起的襲擊明顯違反國際法，埃方對此予以譴責，期待伊朗核問題儘早回歸政治解決軌道。」

王毅則回應阿布德拉提稱，以色列無視國際法和國際規則的行徑，造成中東局勢驟然緊張，中方也對事態可能走向失控深感擔憂。「中方再次呼籲衝突當事方尤其是以色列以地區國家民眾的利益和福祉為重，立即實現停火，緩解緊張局勢，為重回對話談判創造條件。」

王毅還提到，埃及日前牽頭和20個阿拉伯、伊斯蘭國家發表外長聯合聲明，共同呼籲停火止戰，重啟伊朗核問題談判，維護地區持久和平，這對推動局勢降溫非常及時、必要，「中方對此完全支援。」

阿布塞迪則向王毅表示，以色列襲擊伊朗公然違反聯合國憲章和國際法，侵犯伊朗主權和領土。阿曼對當前局勢深感擔憂，特別是針對核設施的打擊可能導致核洩漏，將對地區造成災難性影響。

王毅回應阿布塞迪，「目前局勢的是非曲直一目了然。以色列的行為違反國際法和國際關係準則，侵害伊朗主權和安全，破壞了地區和平穩定。衝突還打斷了來之不易的伊朗核問題間接談判處理程序，使阿曼為此做出的斡旋努力付之東流。」

王毅還指，「中方一貫主張和平解決所有爭端，反對使用或威脅使用武力，我們已第一時間表明了反對以色列動武的立場。」王毅提及，中方支持包括阿曼在內的21個阿拉伯和伊斯蘭國家發表聯合聲明，呼籲尊重他國主權和領土完整、通過和平方式解決爭端的平衡立場。