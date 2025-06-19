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陸家嘴論壇 人行推8金融改革 將設數位人民幣營運中心

記者陳宥菘／綜合報導
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6月18日，行人經過浙江省杭州市一家商場的「618」海報。(新華社)
6月18日，行人經過浙江省杭州市一家商場的「618」海報。(新華社)

迎戰貿易戰和下半年經濟成長恐放緩，繼5月宣布一攬子貨幣政策後，18日於上海開幕的陸家嘴論壇，人民銀行行長潘功勝宣布，將在上海試行結貨幣政策工具創新等八項金融政策，包括「先行先試」結構性貨幣政策工具創新、設立數位人民幣國際運營中心。另外，瑞銀表示，中國下半年經濟成長恐顯著放緩。

由中央金融管理部門與上海市共同主辦的陸家嘴論壇18、19日在上海召開。

為推進上海國際金融中心建設，潘功勝宣布八項在上海實施的金融政策，分別是設立銀行間市場交易報告庫、設立數位人民幣國際運營中心、設立個人徵信機構、在上海臨港新片區開展離岸貿易金融服務綜合改革試點、發展自貿離岸債、優化升級自由貿易帳戶功能、在上海「先行先試」結構性貨幣政策工具創新、與證監會研究推進人民幣外匯期貨交易等。

據新華社報導，中央金融委員會已印發「關於支持加速建設上海國際金融中心的意見」，提出六大措施，將加速建設上海科創金融改革試驗區，完善黃金市場基礎設施，研究支持上海黃金交易所國際板設立出口監管倉庫等。

潘功勝還暗批美國，指「個別成員國」奉行單邊主義，干預和影響國際金融組織的治理和運作，並呼籲相關組織踐行多邊主義。談及國際貨幣體系時，他稱，當出現地緣政治衝突時，國際主導貨幣（指美元）容易被工具化、武器化。

在去年論壇「科創板八條」基礎上，中國證監會主席吳清也針對科創板宣布深化改革的「一加六」政策，包含重啟未盈利企業適用科創板第五套標準上市，在創業板正式啟用第三套標準等。

中國國家外匯管理局局長朱鶴新說，有信心保持人民幣匯率穩定。金監總局局長李雲澤指，開放合作是中國金融改革發展的強大動力。

同日，上海與香港簽署「滬港國際金融中心協同發展行動方案」，提出6方面共38項措施，包含深化滬港金融市場互聯互通、支持符合條件的上海企業在香港上市融資，加快將上海和香港打造成人民幣資產全球配置中心。

另外綜合港媒報導，瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤指出，由於去年基數較低及當前經濟成長趨勢較為穩健，中國第二季GDP年增率將保持在4.5%至5之間。不過隨著搶出口勢頭減退、財政補貼接近尾聲，下半年經濟增長將面臨更多下行壓力，恐現顯著放緩。

汪濤指出，在搶出口活動及政策支持下，今年前五個月出口、工業生產、社會消費品零售和固定資產投資成長率整體維持相對穩健。不過，房地產市場持續低迷，房價下行預期依舊強烈，居民購屋意願疲軟。

人行行長潘功勝18日在陸家嘴論壇宣布，將在上海試行八項金融政策。（取材自人民銀行...
人行行長潘功勝18日在陸家嘴論壇宣布，將在上海試行八項金融政策。（取材自人民銀行官網）

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