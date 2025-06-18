逃離德黑蘭／40公里開4小時 上百中國人滯留口岸

伊朗還有不少中國人等待出境。(視頻截圖)。

以色列 與伊朗 大規模衝突進入第五天，事態仍持續升級。在大使館 、華人聯合會和當地僑領組織安排下，德黑蘭的中國人已經開始有序撤離。但因為伊朗口岸核驗原因，阿斯塔拉口岸滯留了三百個左右的中國人；往亞美尼亞口岸離境的中國人基本上已經全部通過了，他們將前往亞美尼亞首都或者土耳其。

瀟湘晨報報導，「德黑蘭特別危險，以色列定點空襲區域就在我住的地方下面一點點。」伊朗做生意的湖南湘潭人王先生說，撤離當天，王先生自己開車，帶了三個人，往西方向行駛，剛出發時很堵，「40公里差不多花了四個小時，到阿斯塔拉口岸已經開了470公里，花了12小時。」

也在伊朗做生意的湖南常德人譚先生指出，他從德黑蘭撤離，6小時開了210公里，落腳在鄰省塞姆南的一個小鎮避難，「我們的工廠在這邊，這裡比較安全，沒有戰爭的痕跡，當地人該工作工作，該生活生活」。

譚先生說，在離開德黑蘭前，整座城市被戰爭陰霾籠罩，每個人面容憔悴露出恐懼的神色。16日，德黑蘭的廣播電視台大樓遭以色列襲擊，譚先生說那裡距離他住的地方已經有5、6六公里，最早的空襲地點距離他還有近20公里。

報導指出，「在德黑蘭，最害怕的還不是空襲，最害怕的是內亂，炮彈打過後多少有些不穩定因素，有打砸搶這樣的事情發生。」譚先生現在落腳的地方較為穩定，他打算在這裡等待大使館確切的消息，再決定是否離境。