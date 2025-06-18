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夢舟飛船完成「零高度逃逸」試驗 中國載人登月又近一步

中國新聞組／北京18日電
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6月17日，中國在酒泉衛星發射中心成功組織實施夢舟載人飛船零高度逃逸飛行試驗，標誌著我國載人月球探測工程研製工作取得新的重要突破。( 新華社)
6月17日，中國在酒泉衛星發射中心成功組織實施夢舟載人飛船零高度逃逸飛行試驗，標誌著我國載人月球探測工程研製工作取得新的重要突破。( 新華社)

中國載人月球探測工程研製工作取得新的重要突破，新一代載人飛船「夢舟」17日在酒泉衛星發射中心成功完成「零高度逃逸」飛行試驗，為後續載人月球探測任務奠定重要技術基礎，這也是繼1998年開展神舟載人飛船零高度逃逸飛行試驗後，中國時隔27年再度實施此項試驗。

下一步夢舟飛船將於2030年前把中國太空人送上月球，載人航天團隊也將研製並擇機發射空間站擴展艙段，以不斷提升中國天宮空間站的能力。

綜合上觀新聞、香港文匯報等媒體報導，17日12時30分，夢舟載人飛船逃逸發動機成功點火，船塔組合體在固體發動機推動下騰空而起，約20秒後達到預定高度，返回艙與逃逸塔實現安全分離，降落傘順利展開。12時32分，返回艙使用氣囊緩衝方式安全著陸於試驗落區預定區域，試驗取得圓滿成功。

零高度逃逸飛行試驗是模擬運載火箭在發射台上出現故障時的逃逸飛行試驗，特點是過程更加緊湊、逃逸高度更低、對逃逸系統要求更高，力求發生緊急故障時，能將載有航天員的飛船返回艙帶離危險區域，並確保航天員安全返回地面。

與神舟飛船相比，夢舟載人飛船改變以往「火箭負責逃逸、飛船負責救生」的模式，由夢舟載人飛船系統全面負責逃逸與救生兩項任務。本次試驗對夢舟載人飛船逃逸救生分系統及相關大系統進行綜合考核，同時驗證逃逸時序、逃逸分離、逃逸彈道閉環控制等設計的正確性及匹配性，獲取了逃逸實飛參數。

夢舟載人飛船是中國針對載人航天任務，完全自主研發的新一代載人天地往返運輸飛行器，飛船採用模塊化設計，可搭載最多7名航天員，整船性能達到國際先進水平。

夢舟載人飛船未來將成為支撐空間站應用與發展、載人月球探測等任務的核心載人飛行器，此次試驗成功為後續載人月球探測任務奠定了重要技術基礎。此外，執行載人月球探測任務的長征十號運載火箭、月面著陸器等航天器研製工作正在紮實穩步推進，後續也將按計畫組織實施相關試驗。

中國17日在酒泉衛星發射中心成功完成夢舟載人飛船零高度逃逸飛行試驗，象徵中國載人...
中國17日在酒泉衛星發射中心成功完成夢舟載人飛船零高度逃逸飛行試驗，象徵中國載人月球探測工程取得新的重要突破。（新華社）
6月17日，中國在酒泉衛星發射中心成功組織實施夢舟載人飛船零高度逃逸飛行試驗。 ...
6月17日，中國在酒泉衛星發射中心成功組織實施夢舟載人飛船零高度逃逸飛行試驗。 (中新社)

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