美艦隊司令柯勒：中國打造規模海軍 加強侵犯台灣排練

美國太平洋艦隊司令柯勒（Stephen Koehler）17日表示，中國正在打造全球規模的海軍，認為中國有在其他地區執行海上任務的意圖，並稱中國近年來加強對侵犯或封鎖台灣的排練（rehearsal）。

有學者也呼籲說，為了維持區域的和平和穩定，未來應該邀請台灣以觀察者身分參加環太平洋軍演（RIMPAC）。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）17日舉行第15屆南海年會，邀請柯勒遠端發表談話。

柯勒指出，太平洋艦隊的任務就是持續在西太平洋與美國的盟友和夥伴合作，來嚇阻任何侵略，並在必要的時候，確保美國與盟友能在戰鬥中獲勝；柯勒表示，嚇阻的任務是地區性的，包括南海和台灣。

柯勒也表示，美國觀察到中國正推動成為地區霸權，不但在南海增加部署，並施展激進的策略，同時中國也在加強對台侵略或封鎖的排練；柯勒說，他相信共軍 正不斷演練對台施加壓力，希望透過海軍來達到統一的目標。

柯勒指出，目前有兩個航空母艦打擊群在太平洋上，包括尼米茲號航空母艦打擊群過去幾個月在南海和其周邊執行任務，以及喬治·華盛頓號航空母艦也在西太平洋巡邏；除此之外，兩棲攻擊艦的黎波里號也正航向佐世保海軍基地，而美利堅號兩棲突擊艦也即將在澳洲 參與雙邊軍事演習。

不過，柯勒也承認說，中國的正在迅速擴大海軍規模，認為中國有可能走出第一島鏈和第二島鏈；柯勒說，中國正在打造一支全球規模的海軍，也認為他們有在其他地區執行任務的意圖。

日本國際問題研究所主任研究員小谷哲男表示，如果缺少台灣的參與，印太各國就無法維持台海的和平與穩定，甚至也無法保持東海和南海的和平穩定，然而在「一中政策 」之下，各國難以與台灣做軍事上的互動。

小谷哲男呼籲說，應該邀請台灣以觀察員的身分參加環太平洋軍演等聯合軍事演習，讓地區各國的軍隊能與台灣軍隊互動；小谷哲男說，這是為了未來做準備，否則如果發生衝突，各國軍方要和台灣的誰聯繫都不知道。