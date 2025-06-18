中國運輸機 伊朗上空消失引猜想

以色列襲擊伊朗後，中國運輸機連三天飛至伊朗上空時從雷達上消失，後飛往盧森堡。圖為河南鄭州盧森堡貨航一架波音747貨機。(新華社)

英國每日電訊報(The Daily Telegraph)報導，以色列 13日襲擊伊朗 後的連續三天內，每天各有一架運輸機從中國起飛至伊朗。數據顯示，這些飛機沿著中國北部向西飛行，然後在接近伊朗時從雷達上消失。在以伊戰爭愈演愈烈之際，有人擔心，中國到底向伊朗祕密運送了哪些物資。

報導指出，這三架飛機沿中國北部向西飛行進入哈薩克，然後向南進入烏茲別克和土庫曼，在接近伊朗時從雷達上消失。公開飛行計畫顯示，飛機最後目的地是盧森堡，它們卻是在伊朗附近從雷達上消失後，才再次從土庫曼-伊朗邊境起飛前往盧森堡。

這樣的擔憂其來有自。航空專家指出，中國使用的波音747貨機常用於運輸軍事裝備和武器，並被雇來執行政府合約訂單。埃克塞特大學(University of Exeter)研究中國與中東和北非關係的講師吉塞利(Andrea Ghiselli)表示，「許多人預期中國會採取行動幫助伊朗，這些貨物想必會讓很多人很感興趣。」

中國和伊朗是戰略夥伴，雙方共同反對由美國主導的世界秩序，支持全球外交進入新「多極化」階段。伊朗也是中國主要能源供應國之一，每天向中國輸送多達200萬桶石油 ；因此北京確實可能設法支持和穩定伊朗。

吉塞利說：「現政權垮台是重大打擊，會讓中東地區極不穩定，最終損害中國經濟和能源利益。更何況，伊朗可能有很多人期待中國的某種幫助。」

中國向伊朗提供物資行之有年，儘管面臨國際社會批評，中國曾為伊朗運送過數千噸可能用於研發核武的彈道飛彈材料。

但專家也表示，值此關鍵時刻，北京可能會謹慎行事。畢竟，直接捲入以伊衝突，可能破壞中國近期為穩定中美關係所做的種種努力。

以色列國家安全研究所中國和中東問題專家格林(Tuvia Gering)表示，雖然北京公然運送國防物資給德黑蘭的可能性很低，但仍須「密切監測」。

貨物艙單不屬於公共紀錄。據歐洲當局截獲的貨物訊息，中國曾經試圖將武器偽裝成商業貨物，並將無人機零件偽裝成風力渦輪機零件。