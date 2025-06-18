我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列與伊朗到底誰勝誰負？CNN：關鍵在「這組數字」

英特爾大裁員 砍晶圓製造部門15-20%人力 1萬人恐失業

中國運輸機 伊朗上空消失引猜想

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
以色列襲擊伊朗後，中國運輸機連三天飛至伊朗上空時從雷達上消失，後飛往盧森堡。圖為河南鄭州盧森堡貨航一架波音747貨機。(新華社)
以色列襲擊伊朗後，中國運輸機連三天飛至伊朗上空時從雷達上消失，後飛往盧森堡。圖為河南鄭州盧森堡貨航一架波音747貨機。(新華社)

英國每日電訊報(The Daily Telegraph)報導，以色列13日襲擊伊朗後的連續三天內，每天各有一架運輸機從中國起飛至伊朗。數據顯示，這些飛機沿著中國北部向西飛行，然後在接近伊朗時從雷達上消失。在以伊戰爭愈演愈烈之際，有人擔心，中國到底向伊朗祕密運送了哪些物資。

報導指出，這三架飛機沿中國北部向西飛行進入哈薩克，然後向南進入烏茲別克和土庫曼，在接近伊朗時從雷達上消失。公開飛行計畫顯示，飛機最後目的地是盧森堡，它們卻是在伊朗附近從雷達上消失後，才再次從土庫曼-伊朗邊境起飛前往盧森堡。

這樣的擔憂其來有自。航空專家指出，中國使用的波音747貨機常用於運輸軍事裝備和武器，並被雇來執行政府合約訂單。埃克塞特大學(University of Exeter)研究中國與中東和北非關係的講師吉塞利(Andrea Ghiselli)表示，「許多人預期中國會採取行動幫助伊朗，這些貨物想必會讓很多人很感興趣。」

中國和伊朗是戰略夥伴，雙方共同反對由美國主導的世界秩序，支持全球外交進入新「多極化」階段。伊朗也是中國主要能源供應國之一，每天向中國輸送多達200萬桶石油；因此北京確實可能設法支持和穩定伊朗。

吉塞利說：「現政權垮台是重大打擊，會讓中東地區極不穩定，最終損害中國經濟和能源利益。更何況，伊朗可能有很多人期待中國的某種幫助。」

中國向伊朗提供物資行之有年，儘管面臨國際社會批評，中國曾為伊朗運送過數千噸可能用於研發核武的彈道飛彈材料。

但專家也表示，值此關鍵時刻，北京可能會謹慎行事。畢竟，直接捲入以伊衝突，可能破壞中國近期為穩定中美關係所做的種種努力。

以色列國家安全研究所中國和中東問題專家格林(Tuvia Gering)表示，雖然北京公然運送國防物資給德黑蘭的可能性很低，但仍須「密切監測」。

貨物艙單不屬於公共紀錄。據歐洲當局截獲的貨物訊息，中國曾經試圖將武器偽裝成商業貨物，並將無人機零件偽裝成風力渦輪機零件。

伊朗 以色列 石油

上一則

20公里外都震動…高溫放假前趕工 湖南花炮廠爆炸9死26傷

下一則

夢舟飛船完成「零高度逃逸」試驗 中國載人登月又近一步

延伸閱讀

伊朗官宣發射「法塔」極音速飛彈：突破以色列「神話般」防空系統

伊朗官宣發射「法塔」極音速飛彈：突破以色列「神話般」防空系統
川普喊話伊朗「無條件投降」 美國參戰論甚囂塵上

川普喊話伊朗「無條件投降」 美國參戰論甚囂塵上
美恐用「碉堡剋星」助以色列 學者憂伊朗代理組織反擊

美恐用「碉堡剋星」助以色列 學者憂伊朗代理組織反擊
打爆伊朗地下核設施唯一武器 「碉堡剋星」美軍已多次演練

打爆伊朗地下核設施唯一武器 「碉堡剋星」美軍已多次演練

熱門新聞

中國國家主席習近平6月4日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

2025-06-10 09:22
張馨月犯罪集團內部資料。（取材自鳳凰網）

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

2025-06-12 07:30
中國國家主席習近平（右三）6月4日選在中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科（左三），一度引發外界若干揣測。(路透)

獨生女露面了…習家宴款待白俄總統 俄媒：習明澤陪同出席

2025-06-11 02:29
奧凱航空15日一架從長沙飛往湛江的客機，起飛後不久即緊急返航。圖為2018年3月25日，波音交付中國交銀租賃和奧凱航空的737系列第9,999架飛機準備飛往中國的資料照。（新華社）

又是波音 中國奧凱航空緊急返航 據悉因機械故障

2025-06-16 00:34
確定被解雇的71歲國足主帥伊萬科維奇，被拍到獨自乘坐凌晨的飛機離開中國。目擊網民稱伊萬看來眼神落寞，身邊只有一位女助手相伴。（取材自直播吧）

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

2025-06-15 06:30
網紅「館長」陳之漢在上海旅遊直播進入第五天，在今天中午過後出現衝突場面。（截自「館長惡名昭彰」YT直播）

男子持五星旗高喊「台獨」 立即遭壓制 館長：滿有趣的

2025-06-14 11:19

超人氣

更多 >
好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」
市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法
喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻
國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩
每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病

每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病