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紐西蘭總理就任1年半首訪中國 推銷農產、觀光、留學

中國新聞組／北京18日電
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紐西蘭總理盧克森昨天抵達上海，展開上任以來首次訪華，計畫20日轉往北京，分別與中國國家主席習近平、國務院總理李强、全國人大委員長趙樂際會晤。盧克森此行聚焦經濟議題，表示將藉此機會推廣紐西蘭的農產品出口、觀光旅遊、留學等產業。

盧克森2023年11月就任總理，上任一年半才首次訪華，他否認外界質疑兩國關係陷入僵局，表示去年已接待李強來訪，又在秘魯APEC峰會與習近平會面。盧克森接受紐西蘭廣播電台專訪時表示，當前國際局勢變幻莫測，紐西蘭需要「謹慎駛過洶湧的海浪」。

據新華社報導，盧克森是應李強邀請，於17日至20日訪問中國，盧克森此行重點是促進兩國貿易增長、加強教育和旅遊聯繫，為紐西蘭企業創造更多機會。

綜合紐西蘭傳媒報導，盧克森出發前表示，中國有5億中產，兩國經貿合作空間廣闊，希望透過此行提高紐西蘭在中國市場的關注度；「中國是紐西蘭最大貿易夥伴，也是我們經濟的重要組成部分。據報導，有28名商界代表隨盧克森一同訪華。

據紐西蘭政府介紹，盧克森此訪包括上海和北京兩站；在上海，他將出席商界交流等活動，宣傳紐西蘭作為熱門教育和旅遊目的地的優勢。在北京，將會見中國領導人，就雙方關係和國際和地區問題交換意見。

紐西蘭近日放寬華人入境政策，此外，上觀新聞報導，在盧克森啟程之際，紐西蘭17日公布一項全國民示，83%的受訪者認為，與亞洲其他經濟體相比（日本、印度、南韓等），中國是對紐西蘭未來發展最重要的合作夥伴。

紐西蘭 李強 習近平

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