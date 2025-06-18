北京加強控制中亞 試圖削減俄勢力

中國國家主席習近平 17日在哈薩克 與中亞五國領導人舉行峰會，並簽署無期限的「永久睦鄰友好合作條約」，法廣報導，這顯示北京正試圖在中亞地區確立主導地位，削弱俄羅斯 及其歷史影響力。

報導指出，中亞自19世紀中葉至1991年蘇聯解體期間，一直受到俄羅斯的影響。中亞地處亞歐大陸橋的戰略要地，自然資源豐富，是各大國覬覦的地區，儘管中亞領導人與俄羅斯保持著密切聯繫，但自烏克蘭戰爭以來，俄羅斯影響力的下降趨勢愈演愈烈。

北京正試圖與莫斯科競爭，在該峰會的全會前，習近平與各國首腦舉行了一對一的雙邊會談，他呼籲加強各方面合作的必要性。習近平17日特別強調「推進中國─吉爾吉斯─烏茲別克鐵路建設」的必要性，稱這是北京在該地區的旗艦項目之一。

據報導，中亞地區五個前蘇聯加盟共和國正利用俄羅斯日益增長的興趣，協調各自的外交政策，越來越多的「5+1」峰會便是明證；這種「5+1」模式定期在中亞五國與中國、俄羅斯、歐盟、美國甚至土耳其等西方國家之間展開合作。

值得一提的是，與中俄、中巴「睦鄰友好合作條約」有期限不同，這次中國與中亞5國簽署的「永久睦鄰友好合作條約」無限期有效，條約的保存機關是中國外交部，任何一方均有權退出條約。各方重申互不使用武力或以武力相威脅，不參加任何針對其他各方的聯盟或集團。拓展防務、軍工合作。

習近平希望六國共同打造和平安寧、休戚與共的安全格局，攜手防範和抵禦極端思想，堅決打擊「三股勢力」（暴力恐怖、宗教極端、民族分裂勢力）；中方支持中亞國家為實現國防和執法安全現代化所作努力，願實施更多平安城市項目和聯演聯訓合作。同時，要共同維護公正合理、平等有序的國際秩序，中方願同各方攜手捍衛國際公平正義，反對霸權主義和強權政治。