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福建艦下水三周年 央視稱三航艦同框指日可待

記者黃雅慧／即時報導
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中國海軍第三艘航空母艦福建艦17日迎來下水三周年，央視17日一早報導稱，「三航母同框指日可待」。（圖／取自央視新聞）
中國海軍第三艘航空母艦福建艦17日迎來下水三周年，央視17日一早報導稱，「三航母同框指日可待」。（圖／取自央視新聞）

17日是中共第三艘航空母艦「福建艦」下水（指船離廠轉移到水中過程）三周年。央視17日一早報導稱，「三航母同框指日可待」。從中國官媒近期密集報導福建艦各種訊息，外界預期福建艦離正式服役日期應該已經不遠。

央視整理福建艦建造歷程，舷號「18」，滿載排水量8萬餘噸的中共海軍第三艘航空母艦福建艦於2022年6月17日正式下水；於2022年9月23日按計劃開展系泊試驗；於2024年5月1日進行首次海試，為期8天，完成動力、電力等系統設備測試，符合預期目標；此外，福建艦在2024年9月進行電磁彈射試驗畫面首次曝光。

目前，福建艦正在按計劃開展相關試驗。福建艦最新一次亮相是在南部戰區端午節期間發布的「龍舟競渡硬核現場」

福建艦是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，為全球首艘採用常規動力電磁彈射技術的航空母艦。與常規航艦相比，採用彈射起飛的航艦優勢非常明顯。

中國軍事專家曹衛東指出，當採用電磁彈射以後，福建艦每晝夜起降的飛機可以大幅度上升。海上爭奪制空權、制海權的能力就非常強大。當福建艦進行海試時，像殲-35這樣的隱身戰機能夠上艦，也在進行試飛和試驗，作戰能力就更強。他認為福建艦入列後，可大大提升中共海軍近海防禦和遠海護衛作戰能力。

福建艦外，中國還有山東艦、遼寧艦兩艘航艦，舷號分別為16與17。其中山東艦在2020年穿越台海跨區機動，且於2023年參與「聯合利劍」演習。 

中共 遼寧艦

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