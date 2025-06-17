北京觀察／全部官媒同日轉刊習文章 五年規畫步入轉折點

平常無奇的6月16日，變成一個關鍵時點，這天中國主要官媒多以頭版頭條或顯著時段，刊出或播報習近平 的文章，講的中國中長期規畫，點明這是中共 「治國理政的一種重要方式」。北京經濟界人士說，這是一個動員令，顯示中共「十五五」五年規畫，由之步入關鍵轉折點。

這當然令人好奇，目前外有以伊戰火，有可能燒得全球經濟再亂；內有經濟下行、中美關稅 戰的夾擊，中國經濟有怎麼穩、怎麼行的考驗，中共決策層面何以好整以暇，去談中長期規畫呢？

在技術上來說第一層意思，中國的中長期規畫是一套，中主要指五年規畫，長主要指與五年規畫配套而來的十年甚至是十五年發展綱要。今年是第14個五年規畫的最後一年，也即第15個五年規畫的起草之年。而與之配套的長期發展綱要，應是到2026到2035年的10年經濟和社會發展綱要。

在技術上來說第二層意思，中共中長期規畫的產生方式，是先由國家發展改革委員會牽頭，組成專家組起草一個個研究題目，再匯總為規畫綱要未定稿，交中共中央政治局討論，修改後形成草案稿，由中共中央全會審定和提出一個有關規畫建議的決定，明年3月由中國全國人大大會審議後實施。而中國省級地方和中央部委，將要起草各自的子規畫。

於此，此前「十五五」規畫還在專家研究分課題階段，因何6月16日成了一個轉折點呢？

先看全部官媒刊載的習近平的文章，初看標題，以為是他一個多月前在上海召開首個規畫座談會的講話，細看才知不對，要更隆重一點，是習近平2015年10月至今年4月，大概十年間有關中長期規畫的間論述節錄。

習近平這些論述，總結起可以羅列為，五年規畫的科學制定和接續實施，是中共治國理政重要經驗也是重要政治優勢；中共二十代已有中國式現代化的最高頂層設計，但各個階段發展目標同樣都有頂層設計；人民對美好生活的嚮往就是中共的奮鬥目標，規畫設計要加強頂層設計和堅持問計於民統一起來；「十五五」規畫制定有諸多要求，但最重要是著眼強國建設、民族復興偉業，緊緊圍繞基本實現社會主義現代化目標。

說習近平這篇文章是中共最高動員令，是因文章發在16日出版的中共中央機關刊「求是」雜誌，同日全部官媒最重要位置轉發。

再一個參考背景，是主持「十五五」規畫起草的中國國家發改委，6月10日開了個召開科技型民營企業座談會，圍繞科學編制五年規畫，聚焦科技創新領域聽取意見。這是一個重要預熱，一是意味著新的五年規畫將以科技創新為重點，二是標誌圍繞五年規畫的大大小小座談會，由此此起步。

最後再來看看，因何這個時間點，成了五年規畫關鍵轉折點。這大致有三層意思，一是時間上來到下半年倒數兩周，現行五年規畫還有半年就要收官，「十五五」的起草、修改也只有約半年的時間了，這是關鍵一；二是中長期規畫是中國未來發展核心綱領，中心字是個變字，如何變要經討論爭論變成「黨的主張」、「國家意志」和「法定程序」，從現在開始有約八個月時間，這是關鍵二；三是五年規畫制定和實施的一、二年，向來是熱情澎湃之年，今年有些不同，有眾多的不確定因素，有相當的悲觀情緒，這就需要強力動員。