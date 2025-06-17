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川普閱兵充滿鬆弛感？ 網酸：不如中國高中生軍訓

中國新聞組╱北京17日電
美國為慶祝陸軍建軍250周年於14日舉行閱兵式，滿滿的「鬆弛感」引發中國網友關注及嘲諷。(歐新社)
美國為慶祝陸軍建軍250周年於14日舉行閱兵式，滿滿的「鬆弛感」引發中國網友關注及嘲諷。(歐新社)

為慶祝美國陸軍建軍250周年，川普政府14日於華府舉行閱兵式，但相關影像傳到中國後，美國大兵宛如大街散步般隨意又凌亂的步伐引發中國網友集體嘲笑，有人形容美國的閱兵充滿「鬆弛感」，更有網友認為表現還不如中國高中生的軍訓隊列。

來源：udn影音網

網友「地瓜熊老六」說，「有一說一，就美軍這個步伐，這個精神狀態，不太像閱兵，倒是挺像戰俘運動會。」另一個網友表示，「這隊列走的那叫個無精打采，散兵游勇啊！對比一下美國閱兵和中國閱兵，看看頹廢部隊和威武文明之師的差距。」

還有網友反諷說，「看了一下美國閱兵…這狀態怎麼跟我想像的閱兵不太一樣？這該死的鬆弛感，我好喜歡啊」，網友「胡小姐挺好看」也表示，「美國閱兵，看得我笑出了聲音。這麼『高級』的鬆弛我是看不懂，鬆成一攤泥。非常符合現在美國的狀態，散漫混亂，不知所謂」。

俄羅斯媒體「今日俄羅斯RT」也注意到中國民眾對美國閱兵的反應，指出中國網友批評美軍的閱兵式「缺少精氣神」，在軍容和軍姿上甚至都不如中國高中生的軍訓隊列。

川普政府此次舉行的閱兵式，也是華府繼1991年波斯灣戰爭後，暌違多年再度舉行閱兵。不過在看過美國這次閱兵後，不少中國網友表示，期待今年9月抗戰勝利80周年的中國大閱兵。

但也有人表示，美國的閱兵，是記憶、懷念，是歷史；中國、北韓的閱兵，是威權、馴服，是恐嚇。「美國軍人的步伐非常樸素，踏踏實實，沒有殺氣騰騰，沒有趾高氣昂踢腿...他們微笑著向觀眾招手，好像在說，我們屬於你們，是你們的孩子」。

俄羅斯媒體也注意到中國民眾對美國閱兵的反應，指出中國網友批評美軍的閱兵甚至不如中...
俄羅斯媒體也注意到中國民眾對美國閱兵的反應，指出中國網友批評美軍的閱兵甚至不如中國高中生的軍訓隊列。(取材自微博)

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