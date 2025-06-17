「至少擁有600枚」瑞典智庫：中國年增百枚核彈頭

中國被指每年新增約100枚核彈頭。圖為2019年10月，中國在天安門廣場展示東風系列飛彈。(新華資料照片)

瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」(SIPRI)最新報告指出，中國目前擁有至少600枚核彈 頭，並以每年約100枚速度增加，增速全球最快。報告警告，世界正在步入一個新的核軍備競賽時代。對此，中國外交部表示不評論，但強調「中國堅持自衛防禦核戰略，不參與軍備競賽」。

美國之音報導，SIPRI報告指出，中國的核武庫正以「全球最快的速度」擴張，截至2025年初，已在國內完成約350個ICBM發射井的建設；若全部部署，未來10年內，中國的ICBM數量可能與美俄持平，核威懾能力大幅躍升。

盡管中國當前的核彈頭總量仍遠低於美俄(分別擁有約5459枚和5177枚) ，但報告認為，中國在核武器部署方式、投送平台和技術能力方面的進展已改變全球核力量格局。中國目前已將多彈頭分導技術(MIRV)用於「東風-5」和「東風-41」等導彈上，未來若每個發射井部署攜帶三枚彈頭的導彈，其ICBM核彈頭部署總量可能超過1200枚。

SIPRI的報告還稱，中國正處於 「核武庫現代化和擴張的重要階段」，中國正在改裝094型彈道導彈潛艇(SSBN)，為其配備更遠程的導彈，同時還在研發新型096型SSBN和戰略轟炸機。

中國外交部發言人郭嘉昆16日在例行記者會上表示，中方對有關報告不作評論，但強調「中國一直堅持自衛防禦核戰略，始終將核力量維持在國家安全需要的最低水平，不參與軍備競賽。」

郭嘉昆指出，中國恪守任何時候、任何情況下不首先使用核武器的政策，承諾無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器。中國是唯一採取這一政策的核武器國家。

美國之音就報告內容詢問美國國務院 ，但國務院不予置評。

美國國防部 長赫塞斯10日在國會一個小組委員會作證時也提到，「中國正在快速擴張核力量」。另國防部去年12月發布的《中國軍力報告》顯示，截至2024年中期，中國已擁有600多枚彈頭，到2030年將擁有1000多枚核彈頭。這與SIPRI對中國的評估大致相當。

SIPRI 16日在世界最危險武器清單的年度報告中說，九個擁核國美國、俄羅斯、英國、法國、中國、印度、巴基斯坦、北韓和以色列因全球緊張局勢，都計畫增加核武器庫存。其中中國武器庫存增速最快，北京自2023年以來每年增添100枚新彈頭。在10年交替之時，中國所擁有的洲際彈道導彈數量將至少追平俄羅斯或美國。