我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7發表聯合聲明籲解決中東危機 已獲川普背書

川普大動作備戰？調空中加油機往歐 尼米茲航艦轉向中東

與G7別苗頭 習近平出席中亞峰會 擴大「朋友圈」抗美

記者廖士鋒、賴錦宏／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
習近平16日與哈薩克總統托卡耶夫見面會談，雙方交換10餘份雙邊合作文件。(新華社)
習近平16日與哈薩克總統托卡耶夫見面會談，雙方交換10餘份雙邊合作文件。(新華社)

在七國集團（G7）峰會召開之際，中國國家主席習近平16日抵達哈薩克，出席第二屆「中國─中亞峰會」，與中亞領導人會面。彭博分析，習近平透過訪問作為大國利益角逐之地的中亞，與G7峰會互別苗頭，藉此擴大中亞「朋友圈」，並應對可能與美出現的嚴重裂痕；在中國培育中亞同盟之際，川普關稅戰很可能成為此次峰會的重要議題。

綜合央視、新華社等媒體報導，中國外交部發言人林劍表示，峰會期間，習近平將分別與中亞國家領導人舉行會晤，對中國和中亞五國關係發展做出「頂層設計」，深化戰略對接，推動各領域合作升級。而本屆中亞峰會與在加拿大舉行的G7峰會同一時間召開，也透露出中國拉攏盟友與G7對抗的企圖心。幾天前，美國務卿魯比歐才在華盛頓會見了哈薩克外長。

英國政治風險管理機構Prism創始人馬琳森（Kate Mallinson）分析，習近平十多年前在哈薩克發起了共建「一帶一路」倡議，此訪的一個主要目標是確保中國經濟面向未來，有能力應對可能與美國出現的嚴重裂痕。

她說：「過去三年，中國在中亞地區的影響力顯著增強。中國觀察到2022年以來西方一直試圖利用其經濟影響力孤立俄羅斯，因此一直在努力保護自身經濟和供應鏈，以應對未來可能與美國發生的對抗。」

中亞擁有豐富的鈾、石油和稀土金屬儲量，大國之間在中亞爭奪資源和政治影響力的競爭正愈演愈烈，義大利總理梅洛尼5月訪問中亞，歐盟委員會主席范德賴恩也於4月訪問了當地。而中國一直在尋求抗衡美國主導的全球秩序，這也是中國與俄羅斯的共同目標。

16日下午，習近平與哈薩克總統托卡耶夫在總統府舉行會談，習指出，面對變亂交織的國際形勢，中哈雙方要堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，踐行真正的多邊主義，維護發展中國家共同利益。作為上海合作組織輪值主席國，中國願同各成員國一道，以今年天津峰會為契機，做實做強上海合作組織，展現新發展、新突破、新氣象。

據了解，「中國—中亞峰會」於2023年5月在西安首次召開，此次是首度在中亞國家舉辦。

今年前五個月，中國與中亞五國貿易額達人民幣2864.2億元（約401億美元），年增10.4%，創同期新高。哈薩克計畫第二座核電站，也傳出可能由中企承建。

習近平16日乘專機抵達哈薩克出席第二屆「中國─中亞峰會」，受到該國總統托卡耶夫熱...
習近平16日乘專機抵達哈薩克出席第二屆「中國─中亞峰會」，受到該國總統托卡耶夫熱烈歡迎。(新華社)

哈薩克 習近平 G7

上一則

最高規格╱哈薩克4架戰機護航習近平專機 總統親自接機

延伸閱讀

4戰機護航習近平專機 哈薩克總統親接機

4戰機護航習近平專機 哈薩克總統親接機
廈航董座要他多幹幾年 馬英九：憲法規定只能連任一次

廈航董座要他多幹幾年 馬英九：憲法規定只能連任一次
習近平會中亞領導人 彭博：藉機擴大中亞「朋友圈」

習近平會中亞領導人 彭博：藉機擴大中亞「朋友圈」
習近平72歲生日 普亭發賀電祝他萬事如意

習近平72歲生日 普亭發賀電祝他萬事如意

熱門新聞

中國國家主席習近平6月4日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

2025-06-10 09:22
張馨月犯罪集團內部資料。（取材自鳳凰網）

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

2025-06-12 07:30
中國國家主席習近平（右三）6月4日選在中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科（左三），一度引發外界若干揣測。(路透)

獨生女露面了…習家宴款待白俄總統 俄媒：習明澤陪同出席

2025-06-11 02:29
網紅「館長」陳之漢在上海旅遊直播進入第五天，在今天中午過後出現衝突場面。（截自「館長惡名昭彰」YT直播）

男子持五星旗高喊「台獨」 立即遭壓制 館長：滿有趣的

2025-06-14 11:19
確定被解雇的71歲國足主帥伊萬科維奇，被拍到獨自乘坐凌晨的飛機離開中國。目擊網民稱伊萬看來眼神落寞，身邊只有一位女助手相伴。（取材自直播吧）

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

2025-06-15 06:30
奧凱航空15日一架從長沙飛往湛江的客機，起飛後不久即緊急返航。圖為2018年3月25日，波音交付中國交銀租賃和奧凱航空的737系列第9,999架飛機準備飛往中國的資料照。（新華社）

又是波音 中國奧凱航空緊急返航 據悉因機械故障

2025-06-16 00:34

超人氣

更多 >
人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」

人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」
經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機
川普集團推要價499美元的智慧手機 「吃到飽」月費47.45元

川普集團推要價499美元的智慧手機 「吃到飽」月費47.45元
川普突籲伊朗民眾立即撤出德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲

川普突籲伊朗民眾立即撤出德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲
陳奕迅休克受傷…7年驚人內幕全曝光

陳奕迅休克受傷…7年驚人內幕全曝光