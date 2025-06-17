與G7別苗頭 習近平出席中亞峰會 擴大「朋友圈」抗美

習近平16日與哈薩克總統托卡耶夫見面會談，雙方交換10餘份雙邊合作文件。(新華社)

在七國集團（G7 ）峰會召開之際，中國國家主席習近平 16日抵達哈薩克 ，出席第二屆「中國─中亞峰會」，與中亞領導人會面。彭博分析，習近平透過訪問作為大國利益角逐之地的中亞，與G7峰會互別苗頭，藉此擴大中亞「朋友圈」，並應對可能與美出現的嚴重裂痕；在中國培育中亞同盟之際，川普關稅戰很可能成為此次峰會的重要議題。

綜合央視、新華社等媒體報導，中國外交部發言人林劍表示，峰會期間，習近平將分別與中亞國家領導人舉行會晤，對中國和中亞五國關係發展做出「頂層設計」，深化戰略對接，推動各領域合作升級。而本屆中亞峰會與在加拿大舉行的G7峰會同一時間召開，也透露出中國拉攏盟友與G7對抗的企圖心。幾天前，美國務卿魯比歐才在華盛頓會見了哈薩克外長。

英國政治風險管理機構Prism創始人馬琳森（Kate Mallinson）分析，習近平十多年前在哈薩克發起了共建「一帶一路」倡議，此訪的一個主要目標是確保中國經濟面向未來，有能力應對可能與美國出現的嚴重裂痕。

她說：「過去三年，中國在中亞地區的影響力顯著增強。中國觀察到2022年以來西方一直試圖利用其經濟影響力孤立俄羅斯，因此一直在努力保護自身經濟和供應鏈，以應對未來可能與美國發生的對抗。」

中亞擁有豐富的鈾、石油和稀土金屬儲量，大國之間在中亞爭奪資源和政治影響力的競爭正愈演愈烈，義大利總理梅洛尼5月訪問中亞，歐盟委員會主席范德賴恩也於4月訪問了當地。而中國一直在尋求抗衡美國主導的全球秩序，這也是中國與俄羅斯的共同目標。

16日下午，習近平與哈薩克總統托卡耶夫在總統府舉行會談，習指出，面對變亂交織的國際形勢，中哈雙方要堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，踐行真正的多邊主義，維護發展中國家共同利益。作為上海合作組織輪值主席國，中國願同各成員國一道，以今年天津峰會為契機，做實做強上海合作組織，展現新發展、新突破、新氣象。

據了解，「中國—中亞峰會」於2023年5月在西安首次召開，此次是首度在中亞國家舉辦。