全球最快高鐵試跑 中製CR450時速最高450公里 拚明年營運

中國國產高鐵列車CR450近日在湖北試跑。（取材自湖北日報）

號稱全球最快高鐵列車、中國國產高鐵列車CR450近日在湖北試跑，預計進行為期約半個月型式試驗（指為了驗證產品能否滿足技術規範的全部要求所進行的試驗），為驗證列車設計性能、完善列車設計提供實踐參考和數據。專家指出，如果試驗順利，CR450最早可能於2026年商業營運。

綜合湖北日報、大公報報導，CR450動車組是中國「十四五」規劃重點工程，試驗運行時速450公里，商業營運時速400公里，號稱全球最快高鐵列車，且完全由中國自主研發，未使用任何外國專利技術，標誌著「CR450科技創新工程」取得重大突破。

此前，國際上從未有時速突破400公里的商業運營列車，日本的新幹線、德國的ICE、法國的TGV-M最高運營時速均為320公里。

CR450於12日從滬渝蓉沿江高鐵宜昌北站駛出，開啟型式試驗。業內人士介紹，滬渝蓉沿江高鐵武漢至宜昌段是新建線路，路況條件好，在上面試驗既不影響正常的高鐵運輸，還能實現「新車試新路」，而滬渝蓉沿江高鐵的成渝中線鐵路即預留了時速400公里的營運條件。

在此之前，滬渝蓉沿江高鐵武漢至宜昌段已進行為期約一個月的聯調聯試，內燃機車、時速385公里的黃色動檢車陸續上路，為CR450上線試驗奠定了基礎。

報導指，研發團隊歷經7年研究，在牽引系統、減阻降噪、制動控制等多個核心技術領域攻堅克難，從拓撲優化技術到新型材料研發，從永磁牽引電機的首次應用到一體化全包覆結構設計，要帶給民眾更高速、更安全、更節能、更舒適的出行體驗。

復興號動車組總體技術專家、中國鐵道科學研究院集團有限公司首席研究員趙紅衛此前指出，CR450作為高度集成化的重大工程，它的創新必將帶動整個中國製造向「中國智造」加速轉變。 CR450四大技術指標

趙紅衛接受央視採訪時表示，「CR450科技創新工程系統性強、學科交叉多、創新鏈長，關鍵指標均處於世界領先水平，有些技術尚無成功經驗可借鑒。」CR450動車組樣車展開一系列線路試驗和考核，進一步檢驗各項性能，不斷優化技術指標，爭取早日投入商業營運。「如果試驗順利，最早可能到2026年了。」

CR450動車組樣車去年底首次在北京亮相，其中包括CR450AF和CR450BF兩列樣車，其中CR450AF列車頭部形似箭鏃，彰顯「銳龍追夢」，CR450BF呈現雄鷹飛行的姿態，寓意「科技之光」，兩列樣車分別由中國中車旗下四方股份公司與長客股份公司生產。