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運20總師唐長紅發豪語：我們還能造出更大飛機

中國新聞組╱北京16日電
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經歷近六個月的拆解、轉運、安裝後，運20的物理樣機15日落戶西北工業大學長安校區。(取材自IT之家)
經歷近六個月的拆解、轉運、安裝後，運20的物理樣機15日落戶西北工業大學長安校區。(取材自IT之家)

被納入第55屆巴黎航展參展陣容的運20，經歷近六個月的拆解、轉運、安裝後，運20的物理樣機15日正式落戶西北工業大學長安校區。西工大校友、運20總師唐長紅院士也來到現場發豪語：「我們還能造出比它更大的飛機。」

根據IT之家最新消息，唐長紅在現場表示：「運20是我國第一型大型飛機，我們希望把它的『骨頭』打硬一些。我們還能造出比它更大的飛機。天再高，只要我們振翅高飛，就能飛到更遠的地方。」

IT之家從西工大官方獲悉，未來運20物理樣機將為科研人員提供實踐平台，還將承擔航空科普講座、開放日等活動。

值得一提的是，中國航空工業集團殲20、殲35A、運20、直20等機型都將參加第55屆巴黎航展。

運20是中國空軍提升空運能力的代表性機型，最大起飛重量達220噸，可以運載坦克與裝甲車等重裝備，更具備了多功能平台潛力。

運20衍生型號包括可為殲20與殲16加油的運20U空中加油機、空警3000空中預警機等，不僅具備物資運輸功能，還具備執行遠程戰略投送與戰場支援的能力。

經歷近六個月的拆解、轉運、安裝後，運20的物理樣機15日落戶西北工業大學長安校區...
經歷近六個月的拆解、轉運、安裝後，運20的物理樣機15日落戶西北工業大學長安校區。(取材自界面新聞)

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