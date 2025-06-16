央視：殲35A首出海 赴巴黎航展 殲10、殲20也坐鎮展台

殲35A首度走出國門，在巴黎航展亮相。(取材自新京報)

第55屆巴黎航展今起展開，中國官媒央視昨官宣此次中國參展的豪華陣容，最受關注的無疑是中國空軍第二型隱身戰機殲35A，這是殲35A首次走出國門。日前在印巴衝突中擊敗法國陣風戰機的殲10戰機和在戰役中表現亮眼的霹靂15E也攜手殲20坐鎮展台，不少中國網民稱，與手下敗將同在航展亮相，「這下法國和達索(陣風製造商)都要無比尷尬了」。

殲35A性能亮點

作為全球歷史最悠久、規模最大的航展，巴黎航展向來是世界航空裝備的風向標，第55屆巴黎航展將於6月16日至22日舉辦，央視昨官宣了此次中國航空工業集團派出參展陣容，重磅展品包括殲20、殲35A、殲10CE、運20、直20、直10ME；無人機 有攻擊11、「翼龍」2H、「翼龍」2、「旋戈」500W、「旋戈」2000；民機有AG600M、「新舟」60增雨機、AC352。

有分析指出，此次中國航空工業集團派出的參展陣容，涵蓋戰鬥機、無人機及民用飛機等多類型展品，意在展現中國航空技術的最新成果與全面系統作戰能力，目標是搶下更多的訂單。

據大公報報導，這其中最受關注的就是殲35A隱身戰機。這是繼去年11月亮相珠海航展之後，殲35A第二次亮相航展，也是首次走出國門。殲35由中航工業瀋陽飛機工業集團公司研發製造，目前陸續亮相的有海軍航母艦載型殲35、空軍陸基型殲35A、外貿型殲31（FC31）等，預計未來殲35家族有望成為國際軍貿市場新寵，進一步打破美國壟斷。

此前，殲10CE（殲10外銷版型號）在印巴衝突中的卓越表現揚名全球，印尼 等國已展示了採購殲10CE的積極姿態，此次巴黎航展中，殲10CE也攜手殲20同場亮相。一起展出的還有同樣在印巴衝突中表現優異的中國霹靂15E導彈，可謂陣容堅強。