中國放行106美肉品廠進口 波音交付吉祥航空全新客機

中國批准106家美豬肉及家禽工廠出口合格肉品到境內。（路透）

在中美經貿磋商機制首次會議，雙方就先前共識框架達成一致後，中國早前對美關稅 的反制措施再有鬆動。據中國海關總署近日公告，中方已批准106家新的美國豬肉和家禽工廠，對中國出口12日後生產的產品；另，一架美國波音 向中國吉祥航空交付的全新飛機，也於14日抵上海。

據中國海關總署網站，中方12日更新「符合評估審查要求的國家或地區輸華肉類產品名單」，新增美國豬肉、禽肉工廠總計106家企業。

路透報導，新批准的工廠包括23家豬肉加工廠，和83家家禽加工廠。報導提及，在美國總統川普第一任，美中於2020年1月簽署的第一階段貿易協議 ，曾包含讓數百家美國肉類加工廠獲得進入中國市場的資格，但在今年早些時候，許多工廠失去此一資格。

農產品進口一直是美中貿易磋商的籌碼之一，3月美國以芬太尼問題為由，對中國加徵20%的關稅時，中國除了對美國禽肉、小麥、高粱等農產品加徵15%的報復性關稅，還在3月中旬對根據2020年的美中第一階段貿易協議，取得輸中註冊資格的1000多家美國肉品工廠做出「資格失效」的反制措施。

之後川普祭出對等關稅時，中國海關總署也曾以檢出禁用藥物等為由，暫停六家美國農產品企業的輸華資質，涵蓋高粱、禽肉骨粉、禽肉等。

值得注意的是，盡管相較3月被失效輸中資格的1000多家工廠，這次新批准得以銷中的美國肉品廠僅106家，數量懸殊，但外媒報導仍視為正面訊號。

因中美關稅戰推遲接收，波音公司14日向吉祥航空交付一架全新787-9飛機。此為示意圖。(取材自微博)

另據中國每日經濟新聞引述吉祥航空，波音近期交付了一架全新787-9飛機。此前受美中關稅戰影響，中國的航空公司一度暫停接收波音新機。

另英國金融時報13日報導，在美國政府收緊晶片出口規定後，中國反壟斷監管機構暫停批准價值350億美元的美國半導體合併案。

中國國家市場監督管理總局已延遲批准模擬軟體供應商安矽思與美國半導體設計軟體巨頭新思科技間的擬議交易。

這項交易已獲美歐批准，正處於中國國家市場監管總局的最後審查階段。消息人士說，外界普遍預期該交易將在6月底前通過最後審核。

這次延期發生於美國政府5月底決定禁止包括新思科技在內的美企向中國出售某些晶片設計軟體後。消息人士說，此舉加大獲得中國審批難度，但新思科技若能解決中方監管機構的擔憂，仍可能獲批准。

另一位消息人士則提醒，審查放緩的舉動，更多是因該協議本身的複雜性，而非美中貿易爭端。中國國家市場監督管理總局最初的審查時間表規定180天的審查期，但目前已超出期限。