觀察站／北京藉專訪任正非 宣示直面科技戰現實

6月10日，中美代表在倫敦經貿磋商的第二日，中共中央機關報人民日報當天罕見在頭版登出華為 創辦人任正非 的專訪，標題是「國家越開放，會促使我們更加進步」。北京透過這篇專訪，向外宣示不會對美中科技戰存有幻想，中國對外開放的大門也不會關閉。

美中對抗的本質如今愈來愈清晰，關稅 戰、貿易戰已不足以勒住對方，美國的弱點在北京對稀土出口的管制，影響所及，從美國汽車到國防等工業都感受痛楚。反之，美國也掐住晶片等高科技產品的出口，相當程度遲滯了中方的科技發展。正如美方所言，即使經貿磋商達成框架協議，美國仍不會開放出口高階晶片至中國。

關稅戰的雲霧後面是赤裸的科技戰，是中美硬實力的直球對決。人民日報此時登出任正非的專訪，第一層意思就是要「認清現實」，即中美在科技領域的真實差距。

任正非在專訪中坦言，華為的晶片仍落後美國一個世代；對於美商務部日前警告，在世界任何地方使用華為的昇騰晶片，均違反美國政府出口管制，任正非放低姿態說：「美國是誇大了華為的成績，華為還沒有這麼厲害。」他還點出中國對基礎研究的不足，直言「如果不搞基礎研究，就沒根。即使葉茂，欣欣向榮，風一吹就會倒」。

任正非所言不假，除了華為與美國的差距，「電子半導體行業動態」微信公眾號近日以中芯國際對比台積電，根據最新數據，台積電市值達1.06兆美元。相比之下，中芯國際的市值僅為6753億元人民幣（約940億美元）。11倍的市值差距，意味著在資本市場眼中，這兩家公司根本不在一個量級上。

在中美科技戰逐漸成為霸權爭逐主題的過程中，任正非無疑是中國最有發言權的民企領袖之一，而他也早就示警過中國科技業的深層問題。今年2月17日，中國國家主席習近平召開民企座談會，港媒披露，任正非在會上直言，盡管中國在智慧駕駛、半導體等領域取得了進展，但仍需警惕「表面的繁榮掩蓋內功不足」的問題，呼籲民企加強核心技術研發與全球化布局。

不過，從客觀上看，包括華為等中國科技巨頭迄今取得的成就已不可忽視。輝達（Nvidia，又譯英偉達）執行長黃仁勳日前接受CNBC專訪時表示，若美國持續對中國AI晶片施加出口限制，華為必定會善用自己在世界第二大經濟體的優勢地位。「如果美國不想參與中國（市場），中國自有華為罩著，其他人都有華為罩著。」意指華為將供應中國和其他市場所需。

這就要提到任正非在人民日報專訪中所透顯的第二層意思，盡管中美在晶片技術上仍有差距，但可用疊加和集群等方法（應對），計算結果還是能與最先進的晶片水準相當。具體而言，「我們用數學補物理、非摩爾補摩爾，用群計算補單芯片，在結果上也能達到實用狀況」。他的潛台詞是，辦法總比困難多，很多事情「幹就完了」（做就對了）。這話也呼應了習近平近年多次強調要保持戰略定力，「集中精力辦好自己的事」。

從這點看，川普政府面對美國貿易問題和產業外流，主打關稅牌威逼各國，迫使國外產線移美，卻不從自身找問題和解方，這是與全球為敵。在美中角力上，晶片雖壓制中國發展，但北京的稀土管制讓美國更痛。美中較量注定是長期且痛苦，誰更能直面現實，具備更強韌性並找準解方，是最終勝出的關鍵。