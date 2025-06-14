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「怎能反對？」 馬斯克父親讚中國人是優秀競爭對手

中國新聞組／北京15日電
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埃羅爾·馬斯克。（取材自觀察者網／俄新社）
埃羅爾·馬斯克。（取材自觀察者網／俄新社）

美國億萬富翁馬斯克的父親、商人埃羅爾·馬斯克在受訪時表示，對中國人的勤奮表示欽佩，並稱中國人是「優秀的競爭對手」。

觀察者網引述俄新社報導，老馬斯克表示，「中國特別棒，中國人民值得欽佩。他們是非常優秀的人，也非常聰明。你怎麼能反對中國人民呢？這太可笑了。當然，他們也是出色的競爭對手。」他補充說，中國人激勵著人們「奮起直追」，「要努力做得比他們更好」。

老馬斯克解釋說：「我跟一家中國公司有些業務往來，他們只為中國市場生產產品，但他們的實驗室設在矽谷。那裡有很多中國員工，也有很多美國員工。所以，這是一種共生的關係。」

很顯然，馬斯克跟父親的觀點保持一致。之前他接受採訪時也表示，很多中國之外的人並不了解中國的強大。

馬斯克對CNBC的主播表示，中國擁有強大的發電能力，不僅建設了大批的發電站，而且還會建設更多。他打比方說，中國的發電量就好比飛出地球軌道的火箭一樣迅猛，但美國在這方面則幾乎沒有變化。

雖然美國在創新能力上仍有優勢，但馬斯克很「欽佩」中國的一點是，中國聰明且有天賦的人才非常之多，而且相當勤奮（努力工作）。

之前輝達（Nvidia，又譯英偉達）CEO黃仁勳也曾表示，中國是一個強大的國家，這裡的人們都非常的聰明，而且相當的努力。

馬斯克 黃仁勳 矽谷

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