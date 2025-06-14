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紐西蘭總理下周訪華 聚焦兩國貿易成長

記者陳政錄／綜合報導
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紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）將於下周訪問中國，期間預計與中國國家主席習近平見面。（路透）
紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）將於下周訪問中國，期間預計與中國國家主席習近平見面。（路透）

中國外交部稍早宣布，應國務院總理李強邀請，紐西蘭總理盧克森將於6月17日至20日對中國進行正式訪問。中國外交部發言人林劍說，中方願和紐方一道，推動構建相互尊重、彼此包容、聚焦合作、共同發展的中紐全面戰略夥伴關係。

據路透報導，紐西蘭政府聲明表示，盧克森在訪中期間將與中國國家主席習近平、國務院總理李強以及歐盟領導人會晤。

盧克森說，「中國是紐西蘭最大的貿易夥伴，也是我們經濟的重要組成部分」，「在充滿挑戰的全球形勢下，我們有必要就紐西蘭關心的問題與中國分享觀點並進行接觸。」

此次盧克森訪華將聚焦兩國貿易成長，去年兩國貿易額超過380億紐西蘭元（230億美元），同時也將加強教育和旅遊聯繫，最大限度地為紐西蘭企業創造機會。

林劍表示，此訪是盧克森就職以來首次訪華，正值中紐全面戰略夥伴關係開啟第二個10年。訪問期間，中國領導人將和盧克森分別舉行會見、會談，就中紐關係和共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

林劍說，面對當前複雜多變的國際形勢，中方願和紐方一道，加強戰略溝通，增進政治互信，深化務實合作，鞏固傳統友誼，共同應對挑戰，推動構建相互尊重、彼此包容、聚焦合作、共同發展的中紐全面戰略夥伴關係，更好造福兩國人民。

不過，中國外交部早前也布，習近平將於16至18日，赴哈薩克出席第二屆中國—中亞峰會，這使得盧克森須等習近平回到中國後，兩人才能見面。

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）。（歐新社）
紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）。（歐新社）

紐西蘭 習近平 國務院

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