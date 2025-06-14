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紐時：習近平交手川普「精準施壓、爭取時間」

中國新聞組／北京14日電
紐約時報報導，習近平（左）在這場關稅戰爭中，利用川普（右）的弱點，爭取來的時間鞏固自身優勢。（美聯社資料照片）
紐約時報報導，習近平（左）在這場關稅戰爭中，利用川普（右）的弱點，爭取來的時間鞏固自身優勢。（美聯社資料照片）

剛在倫敦結束的談判以及上個月在日內瓦的談判上，中國都讓美國陷入了圍繞模糊程序議程的談判。分析指出，中國控制稀土，把美國的注意力轉移到沒完沒了的談判而非具體結果上，「這種貓捉老鼠的遊戲使美國始終無法在解決根本問題」，精準施壓、爭取迴旋時間成為習近平川普打交道的藝術。

紐約時報報導，自川普總統在4月宣布提高對中國商品徵收的關稅，試圖迫使它進口更多美國商品。但中國沒有屈服，反而動用了關鍵礦產做為殺手鐧要求談判。

中國在與美國的經濟對話中長期以來常讓美國感到挫敗，這些對話往往無果而終。批評人士認為，這種接觸形式讓中國政府能轉移來自美國的壓力，同時繼續按照自身規劃發展本國經濟和製造業。

目前尚不清楚中美兩國在倫敦舉行會談後究竟達成了哪些協議，據說會談氣氛相當緊張。

「我們可以看到中國正在幕後採取越來越多的措施，以牢牢控制戰略物資的出口，」曾在美國國防部擔任情報顧問的克爾斯滕·阿斯達爾說，這樣「北京可以根據政治條件非常精確和及時地收緊或放鬆出口控制，這表明在未來很長一段時間裡，它將反覆拿其作為籌碼」。

但中國並未明確表示稀土貨物會像以前那樣發往美國。中國商務部稱，中國「已依法批准一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作」。北京大學國際經濟研究所所長王躍生指出，這不是完全放寬，也不是像以前那樣完全禁止，「這是一個中間態，讓中國能相對來說更主動地採取行動」，如果美國「壓制中國」的話。

儘管中國在稀土方面擁有優勢，但習近平的策略並非沒有風險。川普是個難以預測的人，如果他對談判越來越不滿，或認定中國仍在拖延稀土出口的話，他可能會決定再次動用關稅，或對中國採取其他懲罰性措施。

新華社報導，為紀念陳雲誕辰120周年，中共中央總書記習近平稱，要學習陳雲同志的崇高精神風範，堅定理想信念，樹立必勝信心，在變亂交織、錯綜覆雜的形勢面前保持政治定力，不畏浮雲遮望眼，亂雲飛渡仍從容。

陳雲1905年6月13日出生，1995年4月10日去世。他在中共第一代領導集體中是第五號人物，主抓經濟；在第二代領導集體中是第二號人物，僅次於鄧小平。

另外，習近平將於16至18日，赴哈薩克出席第二屆中國—中亞峰會。中國外交部發言人林劍說，習近平將出席峰會並發表主旨講話，和與會中亞國家領導人圍繞中國—中亞機制發展成就、框架內互利合作以及國際和地區熱點問題等交換意見，相信中國和中亞五國將進一步夯實互信基礎，凝聚合作共識，深化戰略對接，推動各領域合作提質升級。

習近平 稀土 川普

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