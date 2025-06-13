中歐峰會7月24日在北京登場 第二天移往安徽省舉行

在歐中經貿關係緊張和美國關稅 戰的背景下，歐盟 領導人將於7月24日至25日訪問中國，與中方領導人舉行會晤。此次中歐峰會正值中國歐盟建交50周年，由於雙邊貿易爭端以及歐洲國家和歐盟對中方在烏克蘭戰爭中向俄羅斯提供支持的不滿，此時正影響著歐中關係。

法廣網報導，兩名歐盟外交官透露稱，峰會日期已確定為7月24日和25日，另有兩名了解籌備情況的人士確認了這一時間。其中一名外交官表示，會議第一天將在北京舉行，第二天將在安徽省舉行。

一位中國行業官員承認，峰會將於當周舉行。歐盟委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席柯斯塔（António Costa）屆時將代表歐方出席此次峰會。歐盟希望中國國家主席習近平能夠在中歐建交50周年之際與會，但目前尚未得到證實。

對中方來說，此次峰會的目標之一是促使歐盟取消對中國電動汽車加徵的關稅。上周，中國商務部 表示，與歐方就此進行的談判已進入最後階段。中國駐歐盟使團拒絕置評，歐洲理事會發言人也僅表示，峰會將於7月下半月舉行。歐盟委員會尚未回應置評請求。