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美中經貿談判握手 歐洲緊張了…難逃美加稅壓力

中國新聞組／北京12日電
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隨著倫敦會談順利結束，中美緊張的經貿關係出現進一步緩和的跡象；中方允諾向美國出口稀土等材料，美國則繼續允許中國留學生在美高校就讀。但歐洲學者指出，兩個最大經濟體間貿易有望回暖雖然是利好消息，但這會加大歐洲面對美國談判時的壓力，「美國甚至有可能最終對歐洲產品加徵比中國產品更高的關稅」。

德國之聲中文網報導，受到中美經貿談達成「框架」的激勵，亞洲、歐洲的股市在11日均出現上漲。

德國基爾大學世界經濟研究所(ifw Kiel)的國際貿易問題專家戈爾格教授(Holger Görg)指出，盡管中美雙方都沒有披露更多詳情、貿易衝突今後的走向也並沒有變得更明朗，但是能就各自關切的問題達成共識，「這本身就已經向市場發出一個強烈的訊號，這種信心也在市場上有所反映。」

戈爾格認為，中國現在同意鬆動稀土出口管制，必然不會局限於對美出口，對歐洲經濟界而言同樣是好消息；而美方如果能鬆動對中國的半導體出口管制，包括歐洲企業在內的全球相關產業鏈也將同步受益，畢竟半導體行業非常依賴國際分工。

報導指出，奧地利經濟研究所(WIFO)的奧博霍夫教授(Harald Oberhofer)對歐洲在這場貿易戰中的處境有著隱隱的擔憂。

他認為，此次會談充其量只是「暫時凍結」了一些衝突點，形勢依然比貿易戰爆發前要惡劣得多。之所以這次中美能在倫敦達成共識，是因為雙方之前分別就稀土等材料以及先進半導體等產品的出口管制措施都擊中了對方的痛處，「這都是兩國的戰略利益所在，所以互相鬆動出口管制就符合雙方的利益。」

奧博霍夫指出，中美貿易衝突緩和反而會加大歐洲面對美國談判時的壓力。「理論上，美國甚至有可能最終對歐洲產品加徵比中國產品更高的關稅，畢竟川普近期已經威脅要對歐洲所有商品加徵50%的關稅。」歐盟委員會現在只有利用好歐洲市場的巨大體量和消費能力，來迫使美國以及中國方面做出些許讓步。

關稅 稀土 德國

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