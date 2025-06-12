WSJ：美中博弈進入「先升級再降溫」套路 不可能持久休戰

美國商務部長盧特尼克十日在倫敦參與美中貿易談判，在會場蘭卡斯特府接受媒體提問。（路透）

中國與美國就貿易休戰協議達成「框架共識」，外媒分析，中國領導人習近平 和美國總統川普 在此次貿易戰都採取「先升級再降溫」策略，雙方走進這一危險套路，幾乎不可能帶來持久的休戰，因為這意味著雙方都認為，想得到己方想要結果，讓局勢升級是唯一途徑；此次會談談到半夜12點，成功去除了雙方的「消極元素」，但要讓框架執行才能「保證骨架上添肉」。

據華爾街日報(WSJ)刊出分析文章指出，中美領導人此次在貿易戰中都採取的「先升級再降溫」策略，是一種冒險的做法，有時確實會奏效：它已促使美中本周在倫敦會談。但這種策略幾乎不可能帶來持久的休戰。

過去一個月跌宕起伏的局勢表明，如果任何一方採取另一方認為具有挑釁性的行動，緊張局勢就可能迅速升級。美國和中國現在都對對方抱有深深的懷疑。這解釋了為何川普和習近平都認為，要想得到己方想要的結果，讓局勢升級是唯一途徑。

這意味著即使當前的貿易休戰得以維持，達成可持續的美中經濟協議的前景依然渺茫。在一些雙方都很看重的領域，兩國仍在朝著更廣泛脫鉤的方向發展。結果就是：緊張局勢暫時緩解並不意味著不會再次爆發。雙方「先升級再降溫」的策略可能成為新常態。

另據英國廣播公司（BBC）分析指出，此次在倫敦的會談，首日雙方談了6小時，第二天持續到深夜接近12點，直到達成協議。 美國商務部長盧特尼克稱，在會談中，美中雙方先將兩國之間「消極的元素除掉了」。

美國對中國的指責是稀土 ，認為中國繼續拖延限制類似於關鍵礦物和稀土磁鐵等，並未完全放開稀土出口。然而，據兩國在日內瓦達成協議要求，中國該採取一切必要的措施，暫停或取消自2025年4月2日起對美實施的「非關稅反制措施」。但對此，盧特尼克表示，在倫敦，中國對美國稀土礦物和磁鐵的出口限制作為協議框架的「基礎部分」將得到解決。

在中國看來，美國對晶片、航空發動機等關鍵部件的出口限制屬於「消極元素」。盧特尼克表示，協議也將取消美國近期實施的部分出口限制。