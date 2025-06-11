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日駐中大使直批美關稅：無法接受

特派記者廖士鋒／北京11日電
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日本駐北京大使金杉憲治10日下午在北京發表演說，罕見直言批評美國關稅政策。（記者廖士鋒／攝影）
日本駐北京大使金杉憲治10日下午在北京發表演說，罕見直言批評美國關稅政策。（記者廖士鋒／攝影）

日本駐北京大使金杉憲治10日在北京發表演講，罕見直言批評美國總統川普關稅政策是日本「無法接受的」，也指出日本與中國大陸的關係目前還在恢復進程，在當前形勢下必須堅持對話交流有效管控分歧。對於台灣議題，他重申1972年的日方立場，並提到「不希望看到任何因台灣相關議題而產生的衝突」。

金杉憲治昨日在中國人民大學發表「日中關係的未來」演講，現場近200個座位座無虛席。金杉憲治自2023年12月起擔任日本駐北京特命全權大使。他在演講開頭就表示，自己可能並不是傳統意義上的「中國通」外交官，在抵陸擔任大使之後，他一直都把和中國各界溝通作為首要任務進行，過去一年半他已走訪18個城市、11所大陸高校，並開了微博帳號，希望幫助年輕人更加了解日本文化、日本人民。

他表示，日本跟大陸領導人都秉持「基於共同戰略利益的互惠關係」的共識，這意味著兩國不可避免地面臨著有時看似難以克服的挑戰，重要的是有效地處理這些懸而未決的問題，防止它們對整體關係產生負面影響，同時努力加強合作。日本首相石破茂已表達有意訪問大陸，希望不久的將來能實現這一目標。

就美日關係，金杉憲治稱，美國是日本唯一盟友，與美國保持穩定關係對日本至關重要，他話鋒一轉指出，日美關係也非沒有問題，川普的大規模關稅是巨大挑戰，「我們無法接受」，已向美方解釋這些措施對日本影響，並敦促他們重新考慮。

針對「日本有事就是台灣有事」等說法，金杉憲治指出，1972年日本與北京建交聲明，對此有非常明確的表態，日方立場沒有變過，「我們不希望看到任何因台灣相關議題而產生的衝突。我相信雙方（台灣與大陸）都有足夠智慧以和平方式解決這個問題」。

日本 川普 關稅

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