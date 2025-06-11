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習近平通話南韓總統李在明 同意受邀11月APEC會面

中國新聞組／北京11日電
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中國國家主席習近平10日上午與南韓總統李在明通電話時，呼籲中韓要密切雙邊合作和多邊協調，共同維護多邊主義和自由貿易。圖為6月4日凌晨，李在明在首爾國會前向支持者揮手致意。（新華社）
中國國家主席習近平10日上午與南韓總統李在明通電話時，呼籲中韓要密切雙邊合作和多邊協調，共同維護多邊主義和自由貿易。圖為6月4日凌晨，李在明在首爾國會前向支持者揮手致意。（新華社）

中國國家主席習近平10日與南韓總統李在明通電話，習近平呼籲中韓要密切雙邊合作和多邊協調，共同維護多邊主義和自由貿易，確保全球和地區產業鏈供應鏈穩定暢通。南韓媒體報導，李在明邀請習近平出席11月在南韓慶州舉行的亞太經合會（APEC）峰會，兩人同意在峰會期間安排會面。

據央視新聞報導，習近平再次祝賀李在明當選總統。習近平指出，中韓是搬不走的近鄰。建交33年來，兩國超越意識形態和社會制度差異，積極推進各領域交流合作，實現相互成就和共同發展。李在明則表示，他高度重視韓中關係，願同中方一道，推動雙邊睦鄰友好關係深入發展，讓韓中合作取得更多成果。

根據南韓中央日報等媒體報導，南韓總統辦公室發言人姜由楨表示，李在明與習近平於10日上午11時30分開始通話，歷時約30分鐘。習近平祝賀李在明當選，表示「希望與新政府在韓中夥伴關係下進行合作」，李在明表示感謝，並表示「希望韓中兩國在經濟、安保、文化、人員來往等多方面推動人員交流」。

此外，李在明敦促陸方為實現朝鮮半島無核化與和平穩定發揮建設性作用，習近平對此表示，朝鮮半島和平穩定符合雙方共同利益，「中國將為問題解決和韓半島和平穩定做出努力」，李在明則稱「期待建構韓中戰略合作夥伴關係」。

李在明在「X」上發文表示，「對我們而言，中國在經濟、安全等所有方面都是重要的夥伴。作為今年與明年APEC輪值主席國的兩國，我們期待以APEC為契機密切合作，共同打造能夠實質造福兩國人民的韓中戰略合作夥伴關係。」

李在明4日就任總統後，已先後與美國總統川普與日本首相石破茂通話，習近平是他第三位通話的外國領袖。

李在明 習近平 南韓

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