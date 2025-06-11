觀察站／「二軌對話」再現 中美經貿磋商有新劇本

中美經貿磋商會議正在倫敦舉行，這次會議源自6月5日美國總統川普 與中國國家主席習近平的通話。這次通話被稱為關稅戰以來首次中美最高層通話，不僅敲定了經貿再談判，就在通話當日，還進行了一場「中美高級別二軌對話第二次會議」。「二軌對話」重新上路，顯示中國對美外交有一套劇本。

中美高級別二軌對話第二次會議6月5日在北京舉行，因同時間大事太多，這次會議未受特別關注，在中國官方媒體上，也只是簡短報導，中國國家副主席韓正 在會議當天會見了美方代表團。

這次會議是由中國外交學會主辦，外交學會是官辦民間團體，主要職責是推動民間外交。這次中方代表團由外交學會會長王超率領，主要成員有中央外辦常務副主任裘援平、前駐美大使崔天凱、人行前副行長朱民等人。美方由美中關係全國委員會董事會執行副主席格林伯格率領，曾在美國駐北京大使館任職的布魯金斯學會約翰·桑頓中國中心主任何瑞恩等人出席。

對今次二軌會議內容，主辦方只說雙方就戰略、安全、經貿等議題進行了研討。韓正會見美方代表團，公開內容也只是說中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一，當前中美關係處於關鍵歷史節點。又希望中美高級別二軌對話能增進美國各界對中國的了解和理解，共同推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

二軌會議內容語焉不詳，那就看看形式。中美關係中，磋商代表官辦，對話意味著民間，「二軌」直譯是在官方第一軌道之外的又二軌道，在美在中都有點半官半民的意思。自上世紀80年代以來，中美間不同形式的對話機制已有約百種，二軌對話做得最有聲有色，還演變出不同主題的對話活動，如經濟、人文、環保、軍事等等。

6月5日在北京舉行的中美高級別二軌對話第二次會議，但未查到與之相對應的中美高級別二軌對話第一次會議。中國外交學會的資料顯示，有一場「中美二軌高層對話首次會議」，舉辦時間早在2009年，當時會議的中美雙方主席，中方是前外長唐家璇、美方是前國務卿季辛吉 ，出席者中好多已經不在了。

「中美高級別二軌對話」重上檯面，應有中共高層對中美關係的新思考，即不同軌道一起上路，穩住可能的中美關係變局。

有學者提醒，在一軌研商、二軌對話之外，川普首任期中，2017年4月美國海湖莊園「川習會」確定建立四大高級別對話機制，包括外交安全對話、全面經濟對話、執法及網路安全對話、社會和人文對話，一度被認為可推動美中關係均衡發展，但後來有貿易戰和疫情，就不大被提起了。