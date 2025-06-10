被「退貨」2個月後 波音那架737 MAX飛抵舟山恢復交付

4月19日，一架原計畫由廈門航空營運的波音737 MAX飛機，因中美關稅糾紛從中國返回美國華盛頓州西雅圖。（路透）

隨著中美貿易關係緩解，波音 正在恢復向中國客戶交付飛機。就在中美兩國貿易談判代表即將在倫敦進行會談前夕，一架波音737 MAX全新客機在6月9日飛抵中國，是時隔兩個月後，波音飛機恢復輸出到中國。

航班追蹤數據顯示，波音公司一架印有「廈門航空」塗裝的737 MAX客機降落在中國舟山波音完工中心，反映波音正恢復向中國客戶交付飛機。

該飛機曾於3月被運抵舟山，但4月初美國宣布對中國加徴關稅 後，中國的航空公司就停止接收新的波音飛機，這架客機因此於4月中旬運回美國。

據路透報導，9日降落在舟山的這架波音737 MAX新機，就是當時從中國返回美國的首架波音新機。這架飛機自美國西雅圖出發，途經夏威夷 與關島加油，橫越太平洋後抵達靠近上海的波音舟山完工中心，該中心專門負責為中國客戶交付前的最終作業。

對於這架737 MAX新機再度飛抵中國，中國民航局、廈門航空及波音公司面對路透查證，均未作出回應。

由於美國總統川普與中國國家主席習近平5日才通電話，雙方事後宣布將在倫敦再度磋商關稅問題，外界普遍認為將涉及稀土輸出等議題。波音飛機恢復交機，被視為是美中爭端出現緩解的象徵之一。

另據了解，中國市場約占波音商用飛機總訂單的 10%，是重要且不斷成長的航空市場。波音先前曾表示，受到關稅影響，中國買家暫不接收新飛機，並曾評估將數十架 737 MAX 轉售至其他市場。不過這些飛機最終並未轉移，而是保留原訂單等待交付，如今終於重新進入中國市場。