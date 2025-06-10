全體政委送別軍委副主席許其亮 獨缺何衛東花圈

中國國防部近日更新官網，中央軍委副主席何衛東的報導幾乎清空。（取材自中國國防部官網）

前中共 中央軍委副主席許其亮近日去世，告別式昨天在北京舉行，港媒根據中國官媒央視新聞聯播的畫面發現，除了「失蹤」3個月的軍委副主席何衛東，包括現任中央政治局24名委員中的23人皆送花圈，唯獨何衛東未列名，加深了何衛東落馬的傳聞。

75歲的許其亮2日去世，告別式8日上午在北京舉行，中共總書記習近平及其餘6名中共中央政治局常委都前往致意，遺體隨後火化。

港媒根據央視新聞聯播畫面發現，除了「失蹤」3個月的何衛東，其他的中共中央政治局委員都送了花圈。

時事評論員杜文於社群平台X上指出，政治局委員送花圈需本人同意，無法由組織或上級代辦，因此何衛東的缺席，可能反映其「已無法表達個人意志」。

報導表示，北京資深媒體人馬玲稍早前在微信 朋友圈透露，許其亮早起跑步時突發心肌梗塞，送醫搶救不治。官方評價許其亮是「久經考驗的忠誠的共產主義戰士，無產階級軍事家，中國人民解放軍 的卓越領導人」。

許其亮告別式中被發現未送花圈的何衛東已近3個月未公開露面，並缺席多個重要會議及活動，外界議論紛紛，加上中國國防部官網5月上旬幾乎清空了有關何衛東的消息，僅留下一則今年3月10日「解放軍和武警部隊代表團舉行第二次全體會議」的報導，何衛東落馬傳聞更甚囂塵上。

68歲的何衛東長期服役共軍南京軍區第31集團軍，曾任東部戰區司令，在中共20大晉升軍委副主席。分析稱何衛東的動向將牽動解放軍高層。